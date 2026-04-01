Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45

Onsdag 6. maj 2026 kl: 13:45

Derfor tager Kolding Kommune nu initiativ til et tættere og mere systematisk samarbejde med Vejdirektoratet. Fremover vil der blive afholdt ugentlige møder på direktørniveau med fokus på at følge udviklingen tæt, dele viden om iværksatte tiltag og effekter - og ikke mindst, løbende iværksætning af konkrete forbedringer og justeringer.









- Vi er yderst bevidste om, at den her situation ikke er holdbar, hverken for vores borgere eller for erhvervslivet. Vi oplever hver dag, hvordan trafikken påvirker alt der omhandler transport - fra pendling til velfærdsopgaver. Derfor er det afgørende for os, at vi nu kommer helt tæt på Vejdirektoratet og sammen kan reagere hurtigt på udviklingen, når nye udfordringer opstår, siger Koldings borgmester, Jakob Ville (V).









Siden arbejdet med udvidelsen af motorvejen begyndte i marts, har trafikken været mere presset end forventet. Vejdirektoratet har selv erkendt, at forsinkelserne er større end først antaget, og at strækningen er særligt sårbar, fordi den i forvejen er blandt landets mest trafikerede.









De nye ugentlige møder skal sikre hurtigere justeringer af trafikafviklingen, bedre koordinering mellem stat og kommune og ikke mindst få fokus på lokale konsekvenser i by og opland.









Konsekvenserne af vejarbejdet på motorvejen er meget mærkbare for erhvervslivet i Kolding-området, hvor forsinkelser påvirker både transport, levering og medarbejdernes hverdag. Med det styrkede samarbejde ind i kommunen er det ambitionen at skabe et mere stabilt trafikflow og reducere de negative følgeeffekter i lokalområderne.









Vejarbejdet ventes at stå på i knap to år.

