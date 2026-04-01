Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi

Onsdag 6. maj 2026 kl: 11:41

DFDS oplysere, at købet ventes at være afsluttet i løbet af november, og at færgen vil fortsætte med at sejle på DFDS' Jersey-ruter, hvor den har sejlet med gods og passagerer siden marts 2025.









- Tilføjelsen af Stena Vinga styrker yderligere vores flådes robusthed. Færgen har vist sig at passe godt til Jersey og har præsteret godt under charterperioden. At indlemme den i vores egen flåde er et naturligt skridt, der understøtter vores langsigtede drift og forpligtelse over for Jersey, siger Mathieu Girardin, der er chef for DFDS’ færgedivision.









Den 125 meter lange færge kan medtage op til 400 passagerer og 200 biler og har en godskapacitet på 1.500 lane-meter. Færgen, der blev bygget til Bornholmstrafikken i 2005, er udstyret med 40 kahytter, en restaurant, en taxfree-butik, en biograf og en lounge med liggestole.









DFDS oplyser videre, at »Stena Vinga« vil blive omflaget og fremover sejle under britiske flag og med britiske ansættelsesvilkår for søfolk. DFDS planlægger at begynde rekruttering på alle niveauer og forventer at skabe 70 nye stillinger - herunder kadetter og lærlinge - for at understøtte den fortsatte vækst i driften.









»Stena Vinga« vil blive omdøbt for at passe ind i DFDS’ nuværende flåde.

