SØFART I MINDRE SKALA:: Kongeskibet lægger til kaj i Billund

Kongeskibet lægger til kaj i Billund

SØFART I MINDRE SKALA:

Onsdag 6. maj 2026 kl: 11:25

Af: Redaktionen Kongeskibet Dannebrog er en af mange modeller, der bliver bygget til det nye område i Miniland. (Foto: Legoland)

Kongeskibet Dannebrog er fyldt med detaljer - med ”Dannebrog" agter i "guld-legoklodser, lys i kahytterne og på kommandobroen - og med den kongelige familie i lego-klodser på dækket af skibet, som vil ligge ved kaj i det helt nye havneområde, der i samme forbindelse bliver lanceret.









Københavns Havn bliver udvidet

Mens Nyhavn allerede er at finde i Miniland, vil udvidelsen af Københavns Havn byde på en lang række nye, velkendte bygninger - blandt andet Pakhuset i Engholmene, der er mest kendt fra Olsen Banden-filmen ’Olsen Bandens sidste bedrifter’, det farverige Reffen Street Food og Cirkelbroen.









- Jeg glæder mig helt vildt til at løfte sløret for, hvad vores dygtige modelbyggere har arbejdet på de seneste mange måneder. Jeg har været forbi for at få et smugkig, og jeg er meget imponeret over detaljegraden på både Kongeskibet Dannebrog og de forskellige bygninger i København, siger Michael Ottesen, der er direktør i Legoland..









Bag om byggeriet

Det nye byggeri i Miniland er bygget i størrelsesforholdet 1:20, hvilket giver modellen af Kongeskibet en længde på godt fire meter. Skibet er bygget med udgangspunkt i de originale tegninger, og skibets størrelse har gjort det nødvendigt med et specialdesignet bord til selve byggeprocessen.









Udover Kongeskibet Dannebrog, Pakhuset i Engholmene, Reffen Street Food og Cirkelbroen, bygges blandt andet også: Lille Langebro, Toll Havs Kiosk, Urban Riggers og beboelsesejendommene Havnevigen 2-22, Rundholtsvej 8-24 og Albert Schweitzers Vej 40-60.









- Bygningerne er nøje udvalgt af parkens egne modelbyggere, som i udvælgelsen har lagt vægt på, hvilke bygninger der vil tage sig godt ud som lego-modeller. Samtidig har det også været vigtigt for os, at området fortæller noget om både den gamle, historiske del af Københavns Havn, men også den nye og moderne del, siger Jan Mouritzen, der er leder af modelafdelingen i Legoland.









Fakta om Kongeskibet Dannebrog i Miniland:

Antal lego-klodser: 225.000 klodser

Størrelsesforhold: 1:20

Skibets størrelse: 4,10 meter

Byggetid: 800 timer





Grafisk oversigt over udvidelsen af Miniland i Legoland i Billund. (Illustration: Legoland)













