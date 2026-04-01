LEVERANDØREN AF BATTERIELEKTRISK BETON-TRÆKKER:

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 13:24

Den nye løsning er en kombination af en tre-akslet batteri-elektrisk Scania G 400E og en to-akslet betontrailer med en 12 kubikmeter tromle drevet direkte af trækkerens kraftudtag.









- Unicon er en markant aktør og kendt for innovation, så det er ingen overraskelse, at vi ser en verdensnyhed som denne aktuelle fuldt elektriske betonbil. Fra tanke til i dag, er der gået tre år med udvikling af den løsning, vi nu kan levere sammen med de dygtige folk fra Liebherr, så det er en spændende dag for alle og vi glæder os til at følge bilen i drift, siger Scania Danmarks salgsdirektør Anton Freiesleben.









Han fremhæver, at Scania's batterielektriske program gør det muligt at skræddersy et batteri-elektrisk chassis til transportopgaven. Med seks forskellige standard-batteripakker og rute-simulering af den aktuelle transportopgave kan man få et bud på en optimal batteripakke i kombination med normal akselafstand (3.250 mm). Med 80 kW (op til 120 kW) elektrisk kraftudtag kan man eksempelvis drive en beton-tromle uden problemer. Samtidig sikrer trækkerens tandemtræk, at den kan sætte i gang og komme frem under kørsel uden for fast vej på for eksempel byggepladser, hvor Unicon's lastbiler for en stor del kører.









- Den her betonbil viser, hvad der er muligt, når man kombinerer Unicons behov med Scanias elektriske platform og vores erfaring med specialopbygninger. Batteriløsningen, det kraftfulde ePTO, mulighed for normal akselafstand og den lave støj gør en reel forskel i en applikation som denne, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director i Unicon.









Den elektriske trækker er udstyret med et ekstra batteri på 89 kWh, der er placeret under kabinen, så den samlede batterikapacitet er på 445 kWh brutto og 400 kWh netto. Det giver en forventet energianvendelse på omkring 2,0 kWh pr. kilometer og en rækkevidde på cirka 200 kilometer. Tromlen drives direkte af trækkerens fuldelektriske kraftudtag, hvilket bidrager til høj energieffektivitet.









- Vores ambition er altid at agere partner og rådgiver, og det er præcis den rolle, vi fik mulighed for at have i det aktuelle projekt med Unicon's betonbil. En kompetent salgsorganisation, solid teknisk støtte fra baglandet i Södertälje, simuleringsværktøjer, der belyser rækkevidde, ladebehov og batterilevetid, vægt- og ydeevne beregninger og ikke mindst et bredt modulopbygget produktprogram, gør det muligt at lave optimerede løsninger som denne, fremhæver Anton Freiesleben.









Scania Danmark har yderligere 10 elektriske biler på vej til Unicon, som forventes at blive sat i drift fra slutningen af 2026 og begyndelsen af 2027. Unicon vil herefter have 23 elektriske betonbiler i drift i 2027 og være markant tættere på målet om en 100 procent emissionsfri flåde af betonbiler i 2035.









Den første nye Scania-trækker med betonkanon på traileren skal til dagligt køre i Københavnsområdet.

