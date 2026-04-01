Investeringer prægede det nordiske resultatet hos tysk transport- og logistikkoncern

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 10:08

På trods af et udfordrende marked præget af intensiv konkurrence fortsatte Dachser med at investere i sin kapacitet og udbygge sit nordiske netværk i 2025. Den tyske koncern's nordiske organisation genererede samlet set en omsætning på 1.659 millioner kroner og et resultat før skat på 17,8 millioner kroner.









- Vores resultat for 2025 afspejler, at vi har valgt at investere konsekvent i vores nordiske netværk og dét i en periode med hård konkurrence og pres på markedet, siger Kristian Jönsson, der er Regional Managing Director for Dachser Nordic.









- Det giver et midlertidigt pres på indtjeningen, men styrker vores drift og leveringssikkerhed på sigt, påpeger han.









Investeringerne de seneste år dækker blandt andet over flytninger til nybyggede faciliteter i Jönköping og Landskrona i Sverige og åbninger af to nye filialer Danmark og Norge - henholdsvis i Aalborg og i Kristiansand. Samtidig står Dachser Nordic over for integrationen af den svenske fødevarelogistikleverandør Frigoscandia, som virksomheden købte i slutningen af 2023, og hvor opkøbet blev godkendt i marts 2024.









- Dachser i Norden vil være en holistisk logistikleverandør, der kan tage sig af alt fra vejtransport, sø- og luftfragt og lagertjenester til fødevarelogistik. Der ligger en stor opgave i at få integreret Frigoscandia, så vi tager det bedste med fra begge virksomheder med respekt for hinandens styrker og forskelle, siger Kristian Jönsson.









Udviklingen i Danmark, Norge og Sverige

Det nordiske hovedkontor Dachser Nordic A/S er moderselskab til Dachser Denmark A/S, Dachser Norway AS og Dachser Sweden AB.









Dachser Denmark og Dachser Sweden har øget omsætningen til henholdsvis 849 millioner (+12,5 procent) og 1.058 (+10,6 procent). Dachser Norway fortsætter tendensen fra de seneste år med et årsregnskab 2025, der viser et positivt resultat og fremgang på bundlinjen.









- Transportmarkedet gennemgår i øjeblikket en stor forandring, siger Kristian Jönsson og fortsætter:









- To af vores store konkurrenter er smeltet sammen til én - verdens største logistikleverandør. Det betyder, at vi skal være endnu bedre til at differentiere os over for vores nuværende og nye kunder og vise dem, at hos os får de hele paletten af kvalitetslogistikløsninger, og at de ikke bare er et nummer i rækken.









Styrket dansk ledelse

Hos Dachser Nordics fremhæver man, der selskabet i år har et styrket fokus på Danmark samt integrationen af den opkøbte fødevarelogistikleverandør Frigoscandia, der vil kendetegne året.









- Det danske marked er strategisk vigtigt for os, og derfor har vi brugt starten af 2026 på at opbygge en stærk dansk ledelse, så vi kan udnytte vores kapacitet og potentiale bedst muligt på tværs af regionerne, siger Peter Hut, Managing Director European Logistics og Food Logistics Denmark.









- Vores kunders krav til kvalitet, stabilitet og gennemsigtighed er høje – især i en verden, hvor der konstant flyver skruebolde om ørerne på os. Derfor skal vi som en pålidelig, helhedsorienteret logistikleverandør være det sikre valg for danske virksomheder nu og i fremtiden, siger han videre.









Nøgletal (DKK): Dachser Nordic

2025 2024 2023 2022 Nettoomsætning 1.659 mio. kr. 1.467 mio. kr. 1.496 mio. kr. 1.630 mio. kr. Resultat før skat 17,8 mio. kr. 21,3 mio. kr. 74,7 mio. kr. 101,1 mio. kr. Medarbejderantal 585 546 544 525 Sendinger 2.004.159 1.795.335 1.859.599 2.155.752 Tonnage 794.814 700.880 724.636 820.063

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.