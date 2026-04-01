Langeskov-vognmand har fået lang fire-akslet trailer med gående gulv
Mandag 4. maj 2026 kl: 12:17Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har leveret en ny fire-akslet 15-meter lang Knapen-trailer med Walking Floor til Vognmand Morten Andersen ApS, der har hjemsted i Langeskov på Fyn mellem Odense og Nyborg. Den nye trailer, der har automatisk rullepresenning, kan rummer 105,5 kubikmeter
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på en special stål-chassisramme med kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen
- Chassis'et er eloxeret uden efterlakering
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Siderne er udført i 3/2 mm tyk og 600 mm brede alu-profiler der er fuldsvejst indvendigt
- Special overkantsprofil med løbeskinne for aluminiums-skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
- Trådløst fjernbetjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave. Gulvet er med CF-betjening
- Bagdøre i alu-profiler
- Tre-trins stige under bagdøre
- Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne
- Tre-meter stige og stopklodser i venstre side
Den nye walkingfloor-trailer, der har en en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
