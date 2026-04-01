Langeskov-vognmand har fået lang fire-akslet trailer med gående gulv

Mandag 4. maj 2026 kl: 12:17

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:





Chassis-opbygning:

Opbygget på en special stål-chassisramme med kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen

Chassis'et er eloxeret uden efterlakering

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Siderne er udført i 3/2 mm tyk og 600 mm brede alu-profiler der er fuldsvejst indvendigt

Special overkantsprofil med løbeskinne for aluminiums-skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Trådløst fjernbetjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave. Gulvet er med CF-betjening

Bagdøre i alu-profiler

Tre-trins stige under bagdøre

Kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne

Tre-meter stige og stopklodser i venstre side

Den nye walkingfloor-trailer, der har en en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.