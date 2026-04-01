Retfærdigheden indhentede "bortført" lastbil
Mandag 4. maj 2026 kl: 11:33Af: Redaktionen
Da chaufføren på en rumænsk lastbil i marts i år så politiet forude, var han tilsynelandende klar over, at han ikke havde helt rent mel i posen. For han forsøgte ifølge Midt- og Vestsjællands Politi at slippe for kontrollen ved at holde ind i nødsporet, før han nåede helt frem til kontrolstedet
Men politifolk fra Tungvognscenter Øst fik ham vinket frem, så de kunne tjekke, om chaufføren havde styr på sine sager. Det hånde van så ikke, kunne politiet konstatere.
Kontrollen viste, at han havde ganske alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne - blandt andet havde han ifølge politiet kørt fra Nordtyskland til Sydfrankrig uden at holde pause. Chaufføren havde kørt 18 timer i stræk, hvilket er betydeligt mere end tilladt.
Dermed løb bødestørrelsen op i 112.000 kroner, og da firmaet ikke kunne betale det, så tog Midt- og Vestsjællands Politi lastbilen med sig og låste den med en hjullås.
Næste dag kunne politiet så konstatere, at ukendte gerningsmænd i nattens mulm og mørke havde taget sig selv til rette og skåret hjullåsen op, så de kunne stikke af med lastbilen.
Det var Midt- og Vestsjællands Politi ikke helt tilfredse med, så lastbilen blev efterlyst og en lille måneds tid senere stoppede politiet i Belgien lastbilen. Denne gang valgte vognmanden at betale bøden, så han kunne få sin lastbil ud at køre igen.
