Togene er igen på sporet mellem Aarhus og Hinnerup

Tirsdag 21. april 2026 kl: 10:20

I de seneste måneder har Banedanmarks entreprenører revet en bro ned, arbejdet på tre broer over Aarhus Å og fornyet flere kilometer spor.









- Det er et enormt omfattende projekt, hvor hele jernbanen i Aarhus får en kærlig hånd. Opgaverne i de seneste tre måneder har betydet, at sporene mod nord var pillet op. Arbejdet er trods hård frost og andre mindre forhindringer forløbet rigtigt godt, og der er nu lagt nye spor, sporskifter og broer, som er klar til fremtidens tog, siger projektchef Helle Thambo hos Banedanmark.









Under spærringen er der blevet flyttet mange tusinde ton jord, og der er opbygget en ny jernbanedæmning. Der er blandt andet fjernet en såkaldt ”fly over-bro", hvor sporene krydsede hinanden. Broen er nu erstattet af parallelle spor, som betyder, at trafikken kan afvikles mere effektivt.









Det har været et stort arbejde, og det har i høj grad kunnet mærkes af passagererne.









- Jeg ved, at togbusser ikke er det, folk drømmer om, når de køber en togbillet, og de seneste tre måneder har utvivlsomt været udfordrende for mange passagerer. Vi har til gengæld udnyttet spærringen og har fået udført alle de opgaver, som vi havde planlagt, siger Helle Thambo.









