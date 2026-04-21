Togene er igen på sporet mellem Aarhus og Hinnerup
Tirsdag 21. april 2026 kl: 10:20Af: Redaktionen
(Foto: Banedanmark)
Efter godt tre måneder unden spor kører der igen tog mod nord fra Aarhus. I løbet af de godt tre måneder har Banedanmarks entreprenører arbejdet på flere broer lagt nye spor. Arbejdet er en del af projektet "Aarhus Helhedsløsning", som Banedanmark gennemfører i 2025 og 2026. Formålet er blandt andet at elektrificere, digitalisere og forny jernbanen i Aarhus, så der kan køre el-tog på den østjyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg
I de seneste måneder har Banedanmarks entreprenører revet en bro ned, arbejdet på tre broer over Aarhus Å og fornyet flere kilometer spor.
- Det er et enormt omfattende projekt, hvor hele jernbanen i Aarhus får en kærlig hånd. Opgaverne i de seneste tre måneder har betydet, at sporene mod nord var pillet op. Arbejdet er trods hård frost og andre mindre forhindringer forløbet rigtigt godt, og der er nu lagt nye spor, sporskifter og broer, som er klar til fremtidens tog, siger projektchef Helle Thambo hos Banedanmark.
Under spærringen er der blevet flyttet mange tusinde ton jord, og der er opbygget en ny jernbanedæmning. Der er blandt andet fjernet en såkaldt ”fly over-bro", hvor sporene krydsede hinanden. Broen er nu erstattet af parallelle spor, som betyder, at trafikken kan afvikles mere effektivt.
Det har været et stort arbejde, og det har i høj grad kunnet mærkes af passagererne.
- Jeg ved, at togbusser ikke er det, folk drømmer om, når de køber en togbillet, og de seneste tre måneder har utvivlsomt været udfordrende for mange passagerer. Vi har til gengæld udnyttet spærringen og har fået udført alle de opgaver, som vi havde planlagt, siger Helle Thambo.
Interesserede kan læse mere om projektet "Aarhus Helhedsløsning" her:
Interesserede kan høre de to afsnit af podcasten Bag Om Banen, som handler om Aarhus Helhedsløsning - klik her:
- Togoperatør uddanner rekordmange lokomotivførere
- Togene er igen på sporet mellem Aarhus og Hinnerup
- Aarhus-entreprenør med jernbanespeciale skal modernisere Københavns Hovedbanegård
- Bygherrer går sammen om fælles digitale spilleregler for infrastruktur og anlæg
- Arbejde på ny jernbane på Fyn vil støje i påsken
- Øresundshavn har fået ny jernbanependel
- Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke
- Den nye bro over Storstrømmen får dronningenavn
- Entreprenør afprøver specialfartøj inden tunnelbyggeri
- - Der er behov for et grænseoverskridende samarbejde om kapacitet og redundans for transport over Øresund
- ERTMS-udrulningen skrider frem, men der skal gøres mere
- Folketingsvalg betyder, at fremsatte lovforslag bortfalder
