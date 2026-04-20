Håndværkere var for langt hjemmefra i deres varebiler

Mandag 20. april 2026 kl: 11:52

Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi var fredag på kontrol med særligt fokus på varebiler med efterspændt påhænger, der var på vej i vestgående retning ved Storebæltsbroen på Sjællandssiden.









Politiet standsede i alt 34 chauffører i 33 køretøjer og konstaterede, at det i 15 tilfælde var nødvendigt at skrive en sag om en eller flere overtrædelser:









Det blev i alt til:

13 sager om manglende takograf

3 sager om kørsel uden førerret til den type af køretøj

2 sager om manipulation med forureningsbegrænsende udstyr

2 sager om manglende navn og cvr-nummer på siden af køretøjet

2 sager om at overlade bil til person uden det rette førerbevis





- Kontrollen viser desværre, at der er mange håndværkere, der ikke er opmærksomme på, at når de kommer mere end 100 km væk hjemmefra, så skal køretøjet være udstyret med takograf, siger politikommissær Henrik Haensel fra Tungvognscenter Øst.









Førerne i to af køretøjerne blev vejledt om, at de skulle stoppe kørslen, fordi de var på vej til at komme for langt væk hjemmefra.









Derudover var der yderligere to køretøjer, hvor der var mistanke om, at chaufføren havde været mere end 100 kilometer væk hjemmefra, men hvor det ikke var muligt at bevise det.





Dermed var i alt problemer med takografen på 17 ud af 33 standsede køretøjer.





Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi forklarer, at reglerne om takograf gælder, når vægten på vogntoget - varebil og anhænger - samlet set når op over 3.500 kg.





