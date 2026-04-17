Antallet af nyregistreringer er stegt med 16 procent

LASTBILEROVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 17. april 2026 kl: 14:48

Scania markerer sig efter årets første tre måneder på førstepladsen med 452 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt - en fremgang på 9,44 procent i forhold til samme periode sidste år. Volvo Trucks er nummer to med 416 - en fremgang på 1,96 procent, mens Mercedes-Benz er nummer tre med 177 - en fremgang på 60,91 procent. På fjerdepladsen ligger MAN med 164 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt, hvilket er en fremgang på 115,79 procent i forhold til samme tre måneder sidste år.









I nedenstående tabel kanman se faktiske tal og markedsandele for de forskellige lastbiler over 16 tons totalvægt.

Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Januar - marts 2026 Januar - marts 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 452 36,16 % 413 38,38 % 9,44 % Volvo Trucks 416 33,28 % 408 37,92 % 1,96 % Mercedes-Benz 177 14,16 % 110 10,22 % 60,91 % MAN 164 13,12 % 76 7,06 % 115,79 % DAF 18 1,44 % 33 3,07 % -45,45 % Iveco 17 1,36 % 22 2,04 % -22,73 % Renault Trucks 6 0,48 % 14 1,30 % -57,14 % I alt 1.250

1.076





(Kilde: Bilstatistik.dk)

