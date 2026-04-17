(Kilde: Bilstatistik.dk)
Antallet af nyregistreringer er stegt med 16 procent
Fredag 17. april 2026 kl: 14:48Af: Jesper Christensen
I løbet af de første tre måneder af i år blev der nyregistreret 1.250 lastbiler med en totalvægt på over 16 ton. Det var 174 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 1.076. Forskellen svarer til en fremgang på lige under 16,2 procent. Mercedes-Benz markerer sig med en fremgang på 60,91 procent, mens MAN markerer sig med en fremgang på 115,79 procent sammenlignet med samme periode sidste år
Scania markerer sig efter årets første tre måneder på førstepladsen med 452 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt - en fremgang på 9,44 procent i forhold til samme periode sidste år. Volvo Trucks er nummer to med 416 - en fremgang på 1,96 procent, mens Mercedes-Benz er nummer tre med 177 - en fremgang på 60,91 procent. På fjerdepladsen ligger MAN med 164 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt, hvilket er en fremgang på 115,79 procent i forhold til samme tre måneder sidste år.
I nedenstående tabel kanman se faktiske tal og markedsandele for de forskellige lastbiler over 16 tons totalvægt.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Januar - marts 2026
Januar - marts 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
452
36,16 %
413
38,38 %
9,44 %
Volvo Trucks
416
33,28 %
408
37,92 %
1,96 %
Mercedes-Benz
177
14,16 %
110
10,22 %
60,91 %
MAN
164
13,12 %
76
7,06 %
115,79 %
DAF
18
1,44 %
33
3,07 %
-45,45 %
Iveco
17
1,36 %
22
2,04 %
-22,73 %
Renault Trucks
6
0,48 %
14
1,30 %
-57,14 %
I alt
1.250
1.076
