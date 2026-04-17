Kølekæde hos cateringvirksomhed er blevet mere elektrisk

Fredag 17. april 2026 kl: 12:26

Af: Redaktionen (Illustration: Carrier Transicold)

- Elbiler er ikke længere blot et bæredygtighedsinitiativ. De er blevet en pålidelig driftsløsning, siger transportchef Allan Hvidberg hos AB Catering Aarhus, der er en afdeling af Dansk Cater.









Dansk Caters cateringafdelinger i Danmark påbegyndte elektrificeringen af sine kølebiler i 2022 med introduktionen af virksomhedens første fuldelektriske kølelastbil udstyret med Carrier Transicolds Syberia-elektriske køleanlæg.









Carrier Transicold Syberia-enhederne benytter virksomhedens Eco-Drive-strømmodul til at trække strøm direkte fra lastbilens Euro VI-dieselmotors kraftudtag. Ved at bruge en hydraulisk pumpe til at drive en generator leverer systemet elektrisk strøm, der er i stand til at yde 100 procent kølekapacitet til både enkelt- og multitemperaturdrift, selv ved standard tomgangshastighed. Syberia tilbyder også hurtig nedkøling og opererer på et PIEK-godkendt niveau under 60 dB(A), hvilket gør dem ideelle til Dansk Caters bynære leveringsruter.









Med faste, planlagte ruter og et stærkt fokus på bydistribution integrerer Dansk Cater løbende elektriske køretøjer i den daglige drift. Interne driftsdata viser, at teknologien er særligt velegnet til stop-and-go-distribution i byerne, hvilket understøtter et stabilt energiforbrug, reducerede støjniveauer og høj køretøjstilgængelighed.









Allan Hvidberg peger på, at mindre støj har gjort en mærkbar forskel for selskabets chauffører og for de områder, der kommer i.









- Vi har observeret lavere krav til rutinemæssig vedligeholdelse og en konsekvent høj oppetid, hvilket er vigtigt for vores daglige drift, siger han.









Dansk Cater og Carrier Transicold har arbejdet sammen om at planlægge, hvordan skiftet til de nye køleanlæg skulle ske med tidlig planlægning, rutesimulering og teknisk koordinering for at afstemme køretøjerne og kølesystemerne med de operationelle krav før, de blev sat i drift.









- Dansk Cater viser, hvordan elektrisk køling kan integreres i fødevaredistribution samtidig med, at den operationelle ydeevne opretholdes under definerede forhold, fremhæver Jan Skjoldby, der er administrerende direktør for Carrier Transicold Scandinavia.





