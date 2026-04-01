ÅRSRAPPORT FOR 2025:: Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning

ÅRSRAPPORT FOR 2025:
Transport- og logistikvirksomheden Alpi Danmark A/S der har hovedsæde i Herning og afdelinger i Karlslunde, Odense, Kolding, Padborg og Aarhus, kom ud af 2025 med et solidt resultat på trods af et år præget af globale forstyrrelser og øget kompleksitet i forsyningskæderne
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
- Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar
- Fire-akslet maskintrailer med udtræk får hjemsted på Vestsjælland
- Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
- Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen
- Rutesimulator viser vej til opladning af lastbiler
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
Skriv din kommentar:
Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
Onsdag 6. maj 2026 kl: 12:17Af: Redaktionen
Transport- og logistikvirksomheden Alpi Danmark A/S der har hovedsæde i Herning og afdelinger i Karlslunde, Odense, Kolding, Padborg og Aarhus, kom ud af 2025 med et solidt resultat på trods af et år præget af globale forstyrrelser og øget kompleksitet i forsyningskæderne
|
Omsætningen hos Alpi Danmark steg med 19 procent til 1,4 milliarder kroner, mens resultatet før skat endte på 32 millioner kroner.
Administrerende direktør i Alpi Danmark, Kjeld Tygesen, og Morten H. Nielsen, der er administrerende direktør i Alpi Air & Sea, betegner resultatet som tilfredsstillende.
- 2025 har været et endnu et turbulent år, hvor usikkerhed og forandringer har været et grundvilkår. I den virkelighed er vi tilfredse med at levere et stabilt resultat. Det vidner om en robust forretning og en organisation, der evner at tilpasse sig og træffe de rigtige beslutninger i en kompleks hverdag, lyde det fra de to direktører.
I 2025 fortsatte Alpi med at investere massivt i digitalisering - blandt andet for at styrke effektiviteten og transparensen i værdikæden og skabe et stærkere beslutningsgrundlag for både kunder og forretning.
Samtidig har ALPI taget en ny terminal og kontorfaciliteter i Padborg i brug, ligesom man også udvider i både Kolding og Aarhus. Investeringerne sker med afsæt i ALPIs decentrale tilgang, hvor lokale enheder har handlekraft tæt på kunderne samtidig med, at data og systemer understøtter fælles retning og kvalitet på tværs af afdelinger og organisation.
Lidt om Alpi:
- Alpi i Danmark blev etableret i 1992 og har hovedkontor i Herning samt afdelinger i Kolding, Karlslunde, Padborg, Odense og Aarhus
- Alpi i Danmark er en del af den familieejede italienske Alpi Group, der har afdelinger i 77 lande verden over
- Alpi Danmark og Alpi Air & Sea har 300 medarbejdere i Danmark
- Alpi tilbyder full-service transport og logistik worldwide
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
- Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar
- Fire-akslet maskintrailer med udtræk får hjemsted på Vestsjælland
- Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
- Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen
- Rutesimulator viser vej til opladning af lastbiler
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!