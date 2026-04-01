Politiet i Østjylland fik flere anmeldelser om pirattaxier

Mandag 4. maj 2026 kl: 13:43

Blandt andet fik en 23-årig mand angiveligt stjålet sin smartphone, da han natten til søndag omkring klokken 05.00 takkede ja til et lift hjem fra en fremmed person, da han var på vej hjem fra byen i det centrale Aarhus. Da den 23-årige mand vågnede søndag formiddag, opdagede han, at der var blevet trukket tusind kroner fra hans kort på en tankstation samt fratrukket nogle yderligere titusinde kroner fra hans konto.









Det samme gik ud over flere andre yngre mænd, der alle lod sig overtale til en køretur hjem med pirattaxa.









Opfordringen er fortsat helt klar fra Østjyllands Politi: Lad være med at benytte pirattaxier - det billige lift kan blive en dyr fornøjelse.

Lav på forhånd aftaler med familie eller venner om afhentning

Del eventuelt en almindelig taxi med nogen, man kender og stoler på

Brug altid byens taxiselskaber eller offentlige transportmidler





Ud over sagerne om pirattaxier fik Østjyllands Politi også modtaget anmeldelser om flere former for tricktyveri, hvor gerningsmændene blandt andet har spurgt om hjælp til at finde vej via ofrenes telefoner, som de efterfølgende har stjålet.









Det gik blandt andet ud over en 22-årig mand, som natten til lørdag omkring kl. 03.00 fik stjålet sin smartphone og misbrugt sit bankkort.









I løbet af søndagen modtog politiet også en anmeldelse fra en 27-årig mand, som natten til lørdag var blevet spurgt om lån af en lighter, hvorefter han var blevet bedt om at sætte sig ind en bil.









Efterfølgende steg personerne ud fra bilen og gerningsmanden begyndte at danse en form for tyrkisk dans. En dans, der resulterede i en stjålet telefon undervejs i dansen, hvorfra der var adgang til den 27-åriges konti, som der efterfølgende var blevet overført flere titusinde kroner fra.

