Drenge kastede sten mod tog

NORDSJÆLLANDS POLITI:

Tirsdag 28. april 2026 kl: 15:04

Et tog var blevet ramt af en sten og havde fået smadret en rude, men ingen var kommet til skade.









Politiet sendte patruljer til stedet, men selv om der var politihunde ude og søge i området, lykkedes det ikke at finde dem, der havde kastet med sten.

