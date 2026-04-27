Færdselspolitiet tjekkede taxier og andre køretøjer i det østjyske
Mandag 27. april 2026 kl: 11:59Af: Redaktionen
Torsdag og fredag i sidste uge samarbejdede betjente fra Østjyllands Politis Færdselssektion med Motorstyrelsen om at kontrollerer køretøjer, som var helt eller delvist fritaget for afgift. Under kontrollen havde politi og repræsentanter for Motorstyrelsen fokus på taxier, mandskabsvogne og udenlandske køretøjer. I den sammenhæng udtog politiet og Motorstyrelsen 13 køretøjer, som skal undersøges nærmere
Under kontrollen tjekkede Østjyllands Politis Færdselssektion også andre køretøjer, hvilket resulterede i 35 sager:
- 8 x brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel (klip)
- 5 x manglende brug af sikkerhedssele
- 1 x el-cykel målt til for høj hastighed
- 3 x manglende syn af læsserampe
- 6 x manglende cvr-nummer
- 3 x manglende lejekontrakt (udlejningsbiler)
- 1 x manglende erhvervelse af VUB - varebiluddannelse (fører)
- 1 x manglende erhvervelse af VUB varebiluddannelse (virksomhed)
- 1 x manglende tilladelse i virksomheden
- 1 x konstruktivt ændret knallert
- 1 x ulovligt løbehjul
- 1 x el-løbehjul uden hjelm
- 1 x spirituskørsel
- 1 x modulvogntog uden for godkendt vejnet
- 1 x pladeinddragelse
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tip-kærre har trevejs-tip
- Norskejet pakkedistributør håndterer toldfri lageropbevaring på sin terminal i Greve
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt opkøb af lastbilforhandler
- Politiet tjekkede busser og udskrev bøder
- Færdselspolitiet tjekkede taxier og andre køretøjer i det østjyske
- 133 medarbejdere hos leverandører til Københavns Kommune får efterbetalt 3,8 millioner kroner
- Ombyggede lastbiler med lang snude skal have ombygningen med i godkendelseserklæringen
- Landet bedste arbejdspladser er fundet
- Biltransportør vil med på den elektriske vogn
- Sønderjysk vognmand hentede fire-akslet tiptrailer i Østjylland
- Rumænske palletyve blev taget af politiet
- Japansk bilkoncern vil være med i svensk-tysk brintsamarbejde
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!