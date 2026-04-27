Ombyggede lastbiler med lang snude skal have ombygningen med i godkendelseserklæringen

Mandag 27. april 2026 kl: 11:29

I meddelelse nr. 2046 gør Færdselsstyrelsen synsvirksomhederne opmærksom på, at lastbiler, der er ombygget med lang snude, ikke kan godkendes på baggrund af en godkendelseserklæring, hvis ombygningen ikke fremgår af godkendelseserklæringen.









Samtidig bekræfter Færdselsstyrelsen, at afsnit 14.3.1.1. om identifikation af køretøjer fejlagtigt er slettet i seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer" - VOSAK - der er gældende fra 27. april 2026. Afsnittet vil blive genindsat i den førstkommende opdatering af vejledningen, og afsnittet er gældende, selvom det fejlagtigt ikke indgår i den aktuelle version af Vejledningen om syn af køretøjer.









Interesserede kan finde meddelelse nr. 2046









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.