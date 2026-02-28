Tre virksomheder bliver samlet til en enhed

Onsdag 4. marts 2026 kl: 09:23

Af: Redaktionen Anders Klostergaard og Bo Nørgaard.

Tektra, som er en del af den hollandske Zweegers Equipment Group, bliver ejer af den samlede organisation, mens de tre virksomheders kerneopgaver, medarbejdere og eksisterende kundesamarbejder fortsætter som integrerede dele af den nye enhed. Målet er at styrke drift, service og kundeoplevelse gennem tættere samarbejde og en tydelig fælles retning.









Den nye organisation får en markant bredere teknisk og geografisk kapacitet og kan servicere hele spændet fra mindre warehouse-maskiner til avanceret heavy-udstyr. For kunderne betyder sammenlægningen adgang til et større team af teknikere, mere fleksibel planlægning og en mere stabil serviceoplevelse på tværs af landet.









Et centralt strategisk fokus bliver en styrkelse af aktiviteterne inden for Hyster Heavy. Ved at samle specialister og erfaring fra Tektra, KMS Service og KMS Rental får kunderne mere målrettet rådgivning og bedre adgang til service og reservedele på heavy-udstyr, hvilket er særligt relevant for brancher med store kapacitetsbehov - eksempelvis havne, industri og energi - hvor der er behov for robuste og velkoordinerede løsninger.









Samtidig fortsætter Tektra som officiel dual-brand forhandler af Hyster-Yale Materials Handling. Det giver den samlede organisation et bredt sortiment af kvalitetsmaskiner i alle vægtklasser - fra palleløftere til tunge heavy duty-maskiner.









For kunderne betyder sammenlægningen, at de får én samlet partner, der både kan håndtere daglige opgaver i lager- og logistikmiljøer og mere specialiserede projekter i heavy-segmentet. Alle eksisterende relationer og medarbejdere følger med over i den nye struktur, så kunderne fortsat møder de samme ansigter og kompetencer - blot understøttet af endnu flere ressourcer.









- Vi har arbejdet i samme marked i mange år og kender hinandens styrker godt. Ved at samle vores kompetencer kan vi håndtere langt flere typer opgaver – uden at gå på kompromis med nærheden til kunderne. Derudover ser jeg meget frem til at kunne tilbyde vores kunder maskiner, og ikke mindst heavy-produkter, fra Hyster-Yale Materials Handling, siger Anders Klostergaard, der tiltræder som salgsdirektør.









Tektras administrerende direktør, Bo Nørgaard, fremhæver synergierne som en central del af beslutningen.









- Det er en samling af kræfter. Vi bringer det bedste fra tre virksomheder sammen til direkte gavn for vores kunder. Vi vil fremover kunne håndtere alt fra warehouseløsninger til special- og heavy duty-maskiner. Som dual-brand forhandler af Hyster-Yale Materials Handling kan vi tilbyde produkter til vores kunder uanset behov, siger han.









Som en del af Zweegers Equipment Group får den samlede organisation samtidig adgang til et internationalt netværk og stærkere leverandørrelationer, som vil understøtte udviklingen inden for både heavy- og warehouse-segmenterne.

