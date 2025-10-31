Magasinet Bus 10 - 2025 er udkommet
Fredag 31. oktober 2025 kl: 14:28Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 10 har vi en reportage fra Busworld i Bruxelles, hvor Continental havde premiere på nye busdæk med øget effektivitet. Vi skriver også om en EU-Domstolens afgørelse om cabotagekørsel med busser, om nyt busnet i Kolding, om bedre forhold for S-linie i Hovedstaden og om villigheden til at pendle til og fra arbejde. Vi fortæller også om flere passerer i busser med flere afgange. Og så har vi en fortælling om en jernbanestrækning, hvor dele stadig er i brug efter 200 år
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 10 - 2025 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
