BILLUNDVIRKSOMHED BYGGER NYT:
HT Transport & Spedition A/S i Billund, der blev grundlagt af speditør Henning Toftlund Hansen i Hovedgaden i Billund i 1973, investerer sammen med Billund Lufthavn 80 millioner kroner i et nyt anlæg til luftfragt og logistik. Byggeriet, der bliver sat i gang i løbet af foråret 2026, omfatter blandt andet cross-docking-terminal og langgodshal med sikret lager på 9.800 kvadrateter med 54 lastbilramper
- Når fragten vokser, skal vi kunne følge med
Fredag 16. januar 2026 kl: 10:27Af: Jesper Christensen
HT Transport & Spedition A/S i Billund, der blev grundlagt af speditør Henning Toftlund Hansen i Hovedgaden i Billund i 1973, investerer sammen med Billund Lufthavn 80 millioner kroner i et nyt anlæg til luftfragt og logistik. Byggeriet, der bliver sat i gang i løbet af foråret 2026, omfatter blandt andet cross-docking-terminal og langgodshal med sikret lager på 9.800 kvadrateter med 54 lastbilramper
HT Transport & Spedition A/S oplyser, at det nye byggeri bliver en markant udvidelse af virksomhedens cargo-område og skal gøre overgangen mellem lastbil og fly hurtigere, mere effektiv og mere robust.
- Når fragten vokser, skal vi kunne følge med, lyder det fra virksomheden.
Sammen med Billund Lufthavn bygger HT Transport & Spedition A/S:
- Cross-docking-terminal og langgodshal med sikret lager på 9.800 kvadratmeter
- Administration i flere etager - på samlet 800 kvadratmeter
- 54 lastbilramper med let adgang til og fra cargofly
HT Transport & Spedition A/S peger i forbindelse med investeringen på, at fragtmængden i Billund for andet år i træk lå på knap 90.000 ton, hvilket virksomheden tager som et stærkt signal om, at markedet omkring Billund står solidt, og at virksomheden har et ansvar for at udvikle kapaciteten i takt med efterspørgslen.
- Når vi slår rekord i luftfragt, følger der et ansvar med. Vi skal kunne håndtere væksten uden at gå på kompromis med drift, sikkerhed og kvalitet, siger udviklingsdirektør Ronny Lilienvald fra HT Transport & Spedition A/S.
Bestyrelsesformand for HT Transport & Spedition A/S, Jørgen Poulsen, fremhæver, at HT Transport har været en del af Billund siden 1973. Han ser byggeriet som et naturligt næste skridt.
- Det nye byggeri giver et bedre flow, kortere håndteringstid og en mere robust drift - til gavn for hele værdikæden, siger han.
Som en del af udviklingen er Hedevej omlagt og udvidet, så lastbiltrafikken får en mere direkte adgang til cargo-området - og dermed skaber mindre tung trafik i og omkring Billund by - eksempelvis ved Legoland og Lalandia.
Lidt om HT Transport & Spedition A/S:
- Speditør Henning Toftlund Hansen startede HT Transport & Spedition A/S i 1973 med fragt fra Jylland til Sjælland på fragtruten Vestjylland-København, som blev opkøbt af daværende vognmand Villy Thomsen. Vognparken bestod i 1973 af syv lastbiler, og virksomheden beskæftigede 10 chauffører. Henning Toftlund Hansen kom fra et job som speditør ved Brødrene Larsen i Vejle
- I 1976 HT Transport til den nuværende adresse på Kløvermarken i Billund, da de hidtidige rammer var blevet for små. Virksomheden havde også et ønske om at udvide med lagerhotel
- I 1989 får HT Transport godkendt ansøgning om tilladelse til eksport kørsel, hvilket bliver starten på HT’s specialisering i transporter til området i og omkring Schweiz
- I forbindelse med generationsskifte bliver HT Transport i 1997 omdannet til aktieselskabet H.T. Transport & Spedition A/S
- I 2010 bliver driftsdirektør Jørgen Poulsen udnævnt til ny administrerende direktør, da Henning Toftlund Hansen dør efter kort tids sygdom
- I 2013 bliver fragtdelen under Danske Fragtmænd solgt fra som led i fragtmændenes strukturændringer og i en erkendelse af, at denne del af virksomheden ikke længere var rentabel
- I 2025 tager virksomheden to el-lastbiler i brug
(Kilde: HT Transport & Spedition A/S' web-side - www.httransport.com)
