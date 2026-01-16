- Når fragten vokser, skal vi kunne følge med

BILLUNDVIRKSOMHED BYGGER NYT:

Fredag 16. januar 2026 kl: 10:27

HT Transport & Spedition A/S oplyser, at det nye byggeri bliver en markant udvidelse af virksomhedens cargo-område og skal gøre overgangen mellem lastbil og fly hurtigere, mere effektiv og mere robust.









- Når fragten vokser, skal vi kunne følge med, lyder det fra virksomheden.









Sammen med Billund Lufthavn bygger HT Transport & Spedition A/S:

Cross-docking-terminal og langgodshal med sikret lager på 9.800 kvadratmeter

Administration i flere etager - på samlet 800 kvadratmeter

54 lastbilramper med let adgang til og fra cargofly





HT Transport & Spedition A/S peger i forbindelse med investeringen på, at fragtmængden i Billund for andet år i træk lå på knap 90.000 ton, hvilket virksomheden tager som et stærkt signal om, at markedet omkring Billund står solidt, og at virksomheden har et ansvar for at udvikle kapaciteten i takt med efterspørgslen.









- Når vi slår rekord i luftfragt, følger der et ansvar med. Vi skal kunne håndtere væksten uden at gå på kompromis med drift, sikkerhed og kvalitet, siger udviklingsdirektør Ronny Lilienvald fra HT Transport & Spedition A/S.









Bestyrelsesformand for HT Transport & Spedition A/S, Jørgen Poulsen, fremhæver, at HT Transport har været en del af Billund siden 1973. Han ser byggeriet som et naturligt næste skridt.









- Det nye byggeri giver et bedre flow, kortere håndteringstid og en mere robust drift - til gavn for hele værdikæden, siger han.









Som en del af udviklingen er Hedevej omlagt og udvidet, så lastbiltrafikken får en mere direkte adgang til cargo-området - og dermed skaber mindre tung trafik i og omkring Billund by - eksempelvis ved Legoland og Lalandia.









Lidt om HT Transport & Spedition A/S:

Speditør Henning Toftlund Hansen startede HT Transport & Spedition A/S i 1973 med fragt fra Jylland til Sjælland på fragtruten Vestjylland-København, som blev opkøbt af daværende vognmand Villy Thomsen. Vognparken bestod i 1973 af syv lastbiler, og virksomheden beskæftigede 10 chauffører. Henning Toftlund Hansen kom fra et job som speditør ved Brødrene Larsen i Vejle

I 1976 HT Transport til den nuværende adresse på Kløvermarken i Billund, da de hidtidige rammer var blevet for små. Virksomheden havde også et ønske om at udvide med lagerhotel

I 1989 får HT Transport godkendt ansøgning om tilladelse til eksport kørsel, hvilket bliver starten på HT’s specialisering i transporter til området i og omkring Schweiz

I forbindelse med generationsskifte bliver HT Transport i 1997 omdannet til aktieselskabet H.T. Transport & Spedition A/S

I 2010 bliver driftsdirektør Jørgen Poulsen udnævnt til ny administrerende direktør, da Henning Toftlund Hansen dør efter kort tids sygdom

I 2013 bliver fragtdelen under Danske Fragtmænd solgt fra som led i fragtmændenes strukturændringer og i en erkendelse af, at denne del af virksomheden ikke længere var rentabel

I 2025 tager virksomheden to el-lastbiler i brug





(Kilde: HT Transport & Spedition A/S' web-side - www.httransport.com)









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.