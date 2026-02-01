Fælder træer og kører dem ud med ny tre-akslet forvogn med kran

Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:52

Lidt om den nye tre-akslede Volvo FM:

13-liters 420 hk motor

I-Shift gearkasse

Tandemakselløft

Stor sikkerhedspakke inklusiv anlægspakke

Volvo Dynamisk Styring

Fuld luft affjedring

Intelligent fartpilot (ACC)





Bendt Jensen har valgt få den nye Volvo FM 420 bygget op med et Joab-kroghejs, samt en HMF 5020-kran med hytte. Forvognen er lakeret hos Ringvejens Autolak i Silkeborg og solgt og leveret af Volvo Truck Center i Aarhus, hvor den også er klargjort af opbyggerteamet.

