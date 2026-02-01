Fælder træer og kører dem ud med ny tre-akslet forvogn med kran
Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:52Af: Redaktionen
Bendt Jensen, som ejer Stubben V/Bendt Jensen, har fornyligt fået en ny tre-akslet Volvo FM 420 opbygget med kroghejs og kran med førerhus
Lidt om den nye tre-akslede Volvo FM:
- 13-liters 420 hk motor
- I-Shift gearkasse
- Tandemakselløft
- Stor sikkerhedspakke inklusiv anlægspakke
- Volvo Dynamisk Styring
- Fuld luft affjedring
- Intelligent fartpilot (ACC)
Bendt Jensen har valgt få den nye Volvo FM 420 bygget op med et Joab-kroghejs, samt en HMF 5020-kran med hytte. Forvognen er lakeret hos Ringvejens Autolak i Silkeborg og solgt og leveret af Volvo Truck Center i Aarhus, hvor den også er klargjort af opbyggerteamet.
