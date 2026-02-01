Vognmand på Nordfyn tog en overføringsanhænger med hjem
Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:13Af: Redaktionen
Brdr. Højer Vognmandsforretning har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger hos Lastas i Hedensted. Den nye anhænger har trådløs betjening af trækstang og er med bagtip
Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg overførselsanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tipstemplet
- Justerbar i bagende til containere i længde fra 6.500 mm til 7.000 mm
- 2.500 mm udvendigrullebredde
- Bagtil
- Fire udvendige låse og fire indvendige låse
- Fire rullestop i bagende til 160 og 220 mm containerruller
- Duo-Matic luftudtag i venstre side for pendelbagsmæk
- P-Light batteristation monteret i værktøjskasse
- Trådløs fjernbetjening for trækstang
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion
Kel-Berg anhængeren, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Brdr. Højer Vognmandsforretning:
Brdr. Højer Vognmandsforretning er en familieejet virksomhed fra Otterup, der har specialiseret i kranopgaver til at håndtere materialer som jord, grus og sten, samt fokus på levering af kvalitetsgrus og stenmaterialer, store som små mængder. Derudover tilbyder de flere forskellig typer af containereudlejning til både private og erhverv. De leverer containere på hele Fyn og sørger for håndtering af både små og store mængder affald.
