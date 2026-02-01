Vognmand på Nordfyn tog en overføringsanhænger med hjem

Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:13

Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg overførselsanhænger:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tipstemplet

Justerbar i bagende til containere i længde fra 6.500 mm til 7.000 mm

2.500 mm udvendigrullebredde

Bagtil

Fire udvendige låse og fire indvendige låse

Fire rullestop i bagende til 160 og 220 mm containerruller

Duo-Matic luftudtag i venstre side for pendelbagsmæk

P-Light batteristation monteret i værktøjskasse

Trådløs fjernbetjening for trækstang

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion





Kel-Berg anhængeren, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Brdr. Højer Vognmandsforretning:

Brdr. Højer Vognmandsforretning er en familieejet virksomhed fra Otterup, der har specialiseret i kranopgaver til at håndtere materialer som jord, grus og sten, samt fokus på levering af kvalitetsgrus og stenmaterialer, store som små mængder. Derudover tilbyder de flere forskellig typer af containereudlejning til både private og erhverv. De leverer containere på hele Fyn og sørger for håndtering af både små og store mængder affald.





