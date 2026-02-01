- 540 heste skal trække fire-akslet anhænger

Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:59

Om den nye forvogn, som sammen med påhængsvognen er opbygget som fodervogntog hos NBS - Nordjysk Blæser Service i Gistrup sydøst for Aalborg:

Tre-akslet MAN TGX 26.540 6x2-2 LL CH

Motor på 540 hk

Fuld LED-pakke med ekstra monteret Lazer 1000 på LightFix-bøjle

MAN Individual interiør med radio- og navigationspakke, køkkenmodul med mikroovn, kaffemaskine og Smart TV

To-cylindret kompressor, to-kreds lufttørrer og OD-gearkasse

Fuld luftaffjedring med akseltryksvisning samt dæktryksovervågning på både forvogn og påhængsvogn

Lakeringen er udført hos Exolak i Viborg

BW & Madsen Skilte og Reklame i Haderslev har sået for staferingerne









Bilen er opbygget hos MAN Truck & Bus i Esbjerg kører ud fra DLG i Vrå i Vendsyssel og serviceres hos MAN Nordjylland A/S - Hjørring.

Salgskonsulent Jørgen Andersen har stået for salg og levering.









Den nye MAN er den første af i alt 12, som MAN Truck & Bus Danbmark skal levere til DLG i løbet af i år.