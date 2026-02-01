540 heste skal trække fire-akslet anhænger
Torsdag 5. marts 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Man Truck & Bus i Danmark har fornyligt leveret den første tre-akslede MAN TGX 26.540-forvogn opbygget som fodertankvogn til DLG. Den nye forvogn skal trække en fire-akslet påhængsvogn opbygget med tank
Om den nye forvogn, som sammen med påhængsvognen er opbygget som fodervogntog hos NBS - Nordjysk Blæser Service i Gistrup sydøst for Aalborg:
- Tre-akslet MAN TGX 26.540 6x2-2 LL CH
- Motor på 540 hk
- Fuld LED-pakke med ekstra monteret Lazer 1000 på LightFix-bøjle
- MAN Individual interiør med radio- og navigationspakke, køkkenmodul med mikroovn, kaffemaskine og Smart TV
- To-cylindret kompressor, to-kreds lufttørrer og OD-gearkasse
- Fuld luftaffjedring med akseltryksvisning samt dæktryksovervågning på både forvogn og påhængsvogn
- Lakeringen er udført hos Exolak i Viborg
- BW & Madsen Skilte og Reklame i Haderslev har sået for staferingerne
Bilen er opbygget hos MAN Truck & Bus i Esbjerg kører ud fra DLG i Vrå i Vendsyssel og serviceres hos MAN Nordjylland A/S - Hjørring.
Salgskonsulent Jørgen Andersen har stået for salg og levering.
Den nye MAN er den første af i alt 12, som MAN Truck & Bus Danbmark skal levere til DLG i løbet af i år.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- 540 heste skal trække fire-akslet anhænger
- Fælder træer og kører dem ud med ny tre-akslet forvogn med kran
- Norsk færgerederi med forbindelse til Danmark får ny ejerstruktur
- Vognmand på Nordfyn tog en overføringsanhænger med hjem
- Nordisk lastbilimportør har fået flere reservedele på hylderne
- Den nye bro over Storstrømmen får dronningenavn
- Trækker er den tredie med løve-motor
- Vognmand i Værløse valgte påhængsvogn i Hedensted
- Færge- og fiskerihavn i Vendsyssel holder med positiv vækst fast i kursen
- Transportvirksomhed skifter ud på direktørposten
- Slamsugerbilen har en stjerne i front
- Entreprenør afprøver specialfartøj inden tunnelbyggeri
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!