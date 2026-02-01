Den nye bro over Storstrømmen får dronningenavn

Torsdag 5. marts 2026 kl: 09:05

Vejdirektoratet oplyser, at Dronning Margrethe II har sagt ja til, at den nye Storstrømsbro, der bliver Danmarks tredie største bro, må bære hendes navn. Broen, der ligesom den gamle Storstrømsbro forbinder Sjælland og Falster, har en højde på 102 meter og er dermed synlig i området.









Dronning Margrethe II’s Bro forventes at åbne for bil- og stitrafik midt i marts og vil sikre den lokale og regionale mobilitet over Storstrømmen. Jernbanen forventes at åbne for trafik i 2027. Sammen med den kommende Femern Bælt-forbindelse udgør broen en vigtig del af jernbanekorridoren mellem Skandinavien og Europa.









Den nye bro bliver fejret ved en folkefest i weekenden 6.-7. juni, hvor Dronning Margrethe vil binde en historisk sløjfe og køre den allersidste biltur over den gamle Storstrømsbro, som derefter vil lukke for biler. Den gamle storstrømsbro blev indviet af Dronning Margrethes farfar, Christian X, der som den første tog turen over broen i 1937.









Den store brofejring består udover det officielle broskiftearrangement af et motionsløb arrangeret af Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med DGI Storstrømmen og et cykelløb med Vordingborg Motions Cykelklub som arrangør.









Den gamle Storstrømsbro vil senere blive revet ned.





