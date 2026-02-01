Til sommer får natbusser flere afgange
Torsdag 5. marts 2026 kl: 09:19Af: Redaktionen
Det skal være nemmere at komme sikkert hjem fra byen. Sådan lyder det fra FynBus, som til sommer øger antallet af natbusafgange på de regionale A-ruter på Fyn
FynBus indsætter flere natbusser, så der fremover vil være afgang én gang i timen natten efter fredag og lørdag på alle de regionale A-ruter.
- Vi ved, det er et kæmpe ønske fra især de fynske unge, at de får flere muligheder for at hoppe på bussen og komme både nemt og trygt hjem fra byen om natten. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager første store skridt for at imødekomme lige præcis det ønske og sender flere busser på gaden i de sene timer på Fyn og Langeland, siger Tim Vermund, der er bestyrelsesformand for FynBus.
Enklere køreplan
Hvor der i dag er forskel på antallet af natbusafgange på de forskellige regionale A-ruter, vil der fra sommeren 2026 være afgang mindst én gang i timen i begge retninger på stort set alle disse ruter.
Ændringen betyder også, at der som noget nyt vil køre natbusser mellem Svendborg og Rudkøbing.
En tryggere rejse
I efteråret 2024 gennemførte FynBus en større markedsundersøgelse, og her viste et af de store ønsker sig at være flere natbusafgange. Ikke overraskende var det især de yngre kunder, der efterspurgte muligheden for at kunne komme sikkert hjem fra byen om natten.
FynBus lægger vægt på, at de ekstra afgange både giver en bedre service, mindre risiko for spritkørsel, samt mere sikkerhed og frihed for især de unge.
Samlet set øger FynBus mængden af natbuskørsel med 97 procent. FynBus forventer at få en passagervækst på 19.500 om året.
Oversigt over natbusafgange:
- 100A-102 - Assens-Glamsbjerg-Odense-Kerteminde
- 200A - Otterup-Odense
- 300A - Bogense-Odense
- 400A - Faaborg-Odense
- 800A - Nyborg-Svendborg-Faaborg*
- 900A - Nyborg-Svendborg-Rudkøbing*
*Ruterne kører begge på strækningen Nyborg-Svendborg, der dermed får fire afgange.
