Trækker er den tredie med løve-motor

Onsdag 4. marts 2026 kl: 13:35
Af: Redaktionen

MAN Truck & Bus Danmark har fornyligt leveret en to-akslet MAN TGX 18.480 BL SA-trækker til vognmandsvirksomheden MHT ApS, der har hjemsted i Mejlby mellem Vejen og Ribe


Den nye trækker er den tredie nye trækker med MAN's nye D30 PowerLion motor, som MAN Truck & Bus har leveret til vognmandsvirksomheden.


Den nye trækker er blandt andet leveret med:
  • GM-cab med luftaffjedret førerhusophæng
  • MAN sikkerhedspakke med ACC stop & go, drejeassistent, front detection
  • Fuld digital instrumentering med Climatronic og vandfyr
  • Premium førersædepakke med subwoofer
  • Aero-pakke med fuld spoilersæt plus sideskørter
  • Comfort Super-servicekontrakt 


Trækkeren er solgt og leveret af salgskonsulent Erik Christiansen fra MAN Truck & Bus.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

