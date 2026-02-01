Trækker er den tredie med løve-motor

Onsdag 4. marts 2026 kl: 13:35

Den nye trækker er den tredie nye trækker med MAN's nye D30 PowerLion motor, som MAN Truck & Bus har leveret til vognmandsvirksomheden.









Den nye trækker er blandt andet leveret med:

GM-cab med luftaffjedret førerhusophæng

MAN sikkerhedspakke med ACC stop & go, drejeassistent, front detection

Fuld digital instrumentering med Climatronic og vandfyr

Premium førersædepakke med subwoofer

Aero-pakke med fuld spoilersæt plus sideskørter

Comfort Super-servicekontrakt









Trækkeren er solgt og leveret af salgskonsulent Erik Christiansen fra MAN Truck & Bus.









