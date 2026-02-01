Trækker er den tredie med løve-motor
Onsdag 4. marts 2026 kl: 13:35Af: Redaktionen
MAN Truck & Bus Danmark har fornyligt leveret en to-akslet MAN TGX 18.480 BL SA-trækker til vognmandsvirksomheden MHT ApS, der har hjemsted i Mejlby mellem Vejen og Ribe
Den nye trækker er den tredie nye trækker med MAN's nye D30 PowerLion motor, som MAN Truck & Bus har leveret til vognmandsvirksomheden.
Den nye trækker er blandt andet leveret med:
- GM-cab med luftaffjedret førerhusophæng
- MAN sikkerhedspakke med ACC stop & go, drejeassistent, front detection
- Fuld digital instrumentering med Climatronic og vandfyr
- Premium førersædepakke med subwoofer
- Aero-pakke med fuld spoilersæt plus sideskørter
- Comfort Super-servicekontrakt
Trækkeren er solgt og leveret af salgskonsulent Erik Christiansen fra MAN Truck & Bus.
