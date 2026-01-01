|
- Fire-akslet trailer har knap 15 meter gående gulv
- Mobile miljøstationer skal hjælpe med at affald bliver sorteret og ikke havner i havnen
- Bro mellem Siø og Langeland skal repareres
- Aktivitetsniveauet steg i dybvandshavn på Vestsjælland
- Bæredygtige alternative brændstoffer inden for luftfart og maritim transport var i centrum
- Plusbusserne i Aalborg suppleres midlertidigt af bybusser
- ERTMS-udrulningen skrider frem, men der skal gøres mere
- Ny regering skal handle hurtigt på vejafgift og bureaukrati
- Lufthavn mellem Viborg og Herning har skiftet navn
- Folketingsvalg betyder, at fremsatte lovforslag bortfalder
- Bus væltede med efterskoleelever - få kom lettere til skade
- Overskudsjord bliver grundlag for miljøcenter nær Aalborg Havn