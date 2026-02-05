Lastbilimportør styrker støttestyrkerne

Torsdag 5. februar 2026 kl: 12:24

Morten Markmann Jensen har over 15 års erfaring fra Iveco-systemet - senest som teknisk værkfører hos REA Erhvervsbiler, hvor han havde ansvar for værkstedets tekniske niveau og bistod kolleger med komplekse sager og problembiler.









- Jeg har altid været nysgerrig efter, hvordan tingene virker. Jeg er ikke sådan en klassisk hestekræftsnørd, men jeg har altid haft lyst til at forstå teknikken bag - hvorfor noget fungerer, og hvorfor noget ikke gør, siger Morten Markmann Jensen.









Fra Forsvaret til Iveco

Morten Markmann Jensens vej til rollen i helpdesk begyndte i Forsvaret. Som køre- og vognkommandør med udsendelser til både Kosovo og Irak fik han erfaring med at lede mandskab og løse praktiske udfordringer under pres.









Da han vendte hjem til Danmark, kunne han med erfaringen forkorte uddannelsen som lastbilmekaniker og herfra blev han i Iveco-familien, hvor han siden 2010 har arbejdet med både vare- og lastbiler.









- Jeg har haft et tæt samarbejde med helpdesk i mange år, bare fra den anden side af telefonen. Derfor ved jeg også, hvor vigtigt det er, at der sidder nogen, som forstår hverdagen ude i værkstedet, siger han og fortsætter:









- Vi er første livline, når der er brug for teknisk sparring. Hvis sagen viser sig at være mere kompleks, så tager vi den videre til fabrikken. Men langt de fleste udfordringer kan vi hjælpe med herfra, når værkstedet allerede har gjort et solidt forarbejde.









En del af et nordisk supportcenter

Hos Hedin Nordic Truck er Morten Markmann Jensen en del af det tekniske helpdesk-team, der består af fire specialister. De modtager henvendelser fra forhandlernetværket i hele Norden, når mekanikere har brug for hjælp til fejlfinding, programmering eller vurdering af tekniske problemstillinger.









Hvis en sag kræver yderligere ekspertise, sendes den videre til Iveco's tekniske afdeling i Italien, som kan bistå med fabriksdata, opdateringer eller omprogrammering.









Erfaring fra værkstedet til gavn for netværket

I rollen som teknisk værkfører har Morten Markmann Jensen stået midt i det miljø, hvor sagerne opstår, og han ved, hvordan presset kan føles, når en kunde venter, og bilen ikke kan frigives.









- Jeg kender situationen, hvor man står med en fejl, der bare ikke giver mening, og hvor man har prøvet alt. Derfor ved jeg også, hvor vigtigt det er, at hjælpen i den anden ende kommer hurtigt - og at man taler samme sprog, siger han.









Den indsigt ser han som særligt værdifuld i arbejdet med at gøre helpdesk-processen endnu mere effektiv og nærværende for forhandlerne.









- Jeg vil gerne være med til at gøre det let og trygt at bruge helpdesk. Jo mere præcist en sag bliver beskrevet fra starten, jo hurtigere kan vi hjælpe. Det gavner både os og mekanikerne ude i marken.

