Luftfragten i Billund fik en god start på året
Mandag 2. februar 2026 kl: 17:48Af: Jesper Christensen
I januar steg mængden af fragt via Billund Lufthavn med 14 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Væksten gælder både eksport og import, oplyser lufthavnen
- Vi har indledt året stærkt, og det er vi tilfredse med. Det er dog for tidligt at sige, om væksten fortsætter de kommende måneder. For året forventer vi fortsat samlet set fragtmængder på niveau med 2025, som var et af vores bedste år, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.
I alt blev der fragtet 7.202 ton gods i januar, hvilket svarer til en stigning på 14 procent i forhold til januar 2025.
Billund Lufthavn - godsmængder i januar
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Godtmængde i ton
5.914
5.072
6.713
5.552
6.976
6.318
7.202
(Kilde: Billund Lufthavn)
