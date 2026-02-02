Luftfragten i Billund fik en god start på året

Mandag 2. februar 2026 kl: 17:48

- Vi har indledt året stærkt, og det er vi tilfredse med. Det er dog for tidligt at sige, om væksten fortsætter de kommende måneder. For året forventer vi fortsat samlet set fragtmængder på niveau med 2025, som var et af vores bedste år, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.









I alt blev der fragtet 7.202 ton gods i januar, hvilket svarer til en stigning på 14 procent i forhold til januar 2025.









Billund Lufthavn - godsmængder i januar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Godtmængde i ton 5.914 5.072 6.713 5.552 6.976 6.318 7.202

(Kilde: Billund Lufthavn)

