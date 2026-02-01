Flere fjordhavne har is på vandet
Mandag 2. februar 2026 kl: 10:49Af: Redaktionen
De seneste uger med temperaturer under frysepunktet kan efterhånden ses flere steder, hvor der normalt er åbent vand. Ifølge Statens ismeldetjeneste er dannet så meget is flere steder, at træskibe det kan være vanskeligt eller farligt at sejle for træskibe uden isforhudring
Det gælder eksempelvis i Sæby Havn i Vendsyssel og i Vejle i Østjylland. I Hadsund ved Mariager Fjord er der åben tæt drivis mellem 10 og 15 cm tyk, og småisflager. Her er sejlads uden isbryderhjælp kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft.
Nedenfor kan man se ismeldingerne fra Statens ismeldetjeneste søndag
1. februar.
Meldinger fra Statens ismeldetjeneste kan findes her:
Interesserede kan se et kort over isforholdene i Danmark her:
Hvis man er interesseret i at se, hvordan isforholdene er i Østersøen, kan man klikke her:
Dagen i dag - mandag 2. februar betegnes som for midvinter - kyndelmisse.
Ismelding for de danske farvande 1. februar 2026
Jyllands Vestkyst:
- Isfrit
Limfjorden:
- Løgstør, farvandet mod vest isfrit, is mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret.
- Aggersund isfrit, is mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret.
- Løgstør farvandet mod øst isfrit, is mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret.
- Aalborg udfor byen isfrit, is mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret.
Jyllands Østkyst:
- Sæby havn meget tæt drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring.
- Hadsund åben tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, småisflager. Sejlads uden isbryderhjælp kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft.
- Vejle havn og inderfjord åbent vand is mindre end 5 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring.
- Isfrit
Fyn:
- Isfrit
Sjælland:
- Frederikssund mod nord tær drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, småisflager. Sejlads uden isbryderhjælp kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft.
- Frederikssund havnen fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring.
Bornholm:
- Isfrit.
