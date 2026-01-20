Toldere stoppede rejsende med 28.000 cigaretter i bagagen
Tirsdag 20. januar 2026 kl: 09:43Af: Redaktionen
Toldstyrelsens kontroltoldere stoppede fornyligt en rejsende i Københavns Lufthavn med 28.000 cigaretter i bagagen. Ifølge reglerne må man medbringe 200 cigaretter, når man rejser ind i Danmark
- Sagen her illustrerer, hvorfor det er afgørende, at vi har en god og effektiv toldkontrol. Og når smuglere forsøger at få lusket varer ind over vores grænser uden at betale afgifter, er det fælleskassen, de snyder, ligesom der også kan være usikkerhed om indholdet i den tobak, der indføres på lyssky vis. Det hverken kan eller skal vi acceptere, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Jeppe Kjærgaard.
Den konkrete sag er overdraget til Københavns Politi, der har sigtet den rejsende efter toldloven.
Toldstyrelsen registrerede i 2024 omkring 2.700 forsøg på ulovlig indførsel af tobak og tilbageholdte ca. 940.000 cigaretter.
