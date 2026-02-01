Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland

Tirsdag 10. marts 2026 kl: 13:07
Af: Redaktionen

Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland

MAN Truck & Bus Danmark har fornyligt leveret en ny tre-akslet MAN TGX 26.540 6x2/2 til Anders Nielsen & Co, der har specialiseret sig i transport af skibscontainere. Den nye tre-akslede MAN-trækker er leveret til virksomhedens afdeling i København


Om den nye tre-akslede MAN TGX 26.540 6x2/2:
  • Mellemstort GM-førerhus med to køjer 
  • Fuld LED-forlygter med kurvelys 
  • Aerodynamisk Solskærm 
  • Fuld aludørk 
  • LED-arbejdslygter hele vejen rundt 
  • Udstyr til ADR-kørsel med mere
  • Lakeret i virksomhedens grønne og gule farver

Den nye MAN-trækker er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.


Lidt om Anco Trans:
Anders Nielsen & Co - Anco Trans - er en af de ældste familieejede vognmandsvirksomheder i Danmark med rødder tilbage til 1882. Virksomheden er i dag en af de førende indenfor containerkørsel i Europa.



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Data viser prisudvikling på diesel siden 1972
- Vognmand kan løfte 175 ton med ny kranbil
- Priserne på olie stiger og øger fokus på andre løsninger
- Færgedriften mellem Danmark og Tyskland er blevet mere elektrisk
- Antallet af nyregistrerede lastbiler er steget
- Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland
- Strategisk investering i chaufførområdet skal styrke væksten
- Sønderjysk vognmand har koblet for en ny fire-akslet påhængsvogn med tip
- Problemer med posten - kørekort kan hentes hos Borgerservice
- Affalds- og genbrugskoncern køber tre vognmandsforretninger
- Vognmand fik tre klasse 3-lastbiler leveret samme dag
- Vinterkulde fik flere til at sejle med hurtigfærger over Kattegat
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst