Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland
Tirsdag 10. marts 2026 kl: 13:07Af: Redaktionen
MAN Truck & Bus Danmark har fornyligt leveret en ny tre-akslet MAN TGX 26.540 6x2/2 til Anders Nielsen & Co, der har specialiseret sig i transport af skibscontainere. Den nye tre-akslede MAN-trækker er leveret til virksomhedens afdeling i København
Om den nye tre-akslede MAN TGX 26.540 6x2/2:
- Mellemstort GM-førerhus med to køjer
- Fuld LED-forlygter med kurvelys
- Aerodynamisk Solskærm
- Fuld aludørk
- LED-arbejdslygter hele vejen rundt
- Udstyr til ADR-kørsel med mere
- Lakeret i virksomhedens grønne og gule farver
Den nye MAN-trækker er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.
Lidt om Anco Trans:
Anders Nielsen & Co - Anco Trans - er en af de ældste familieejede vognmandsvirksomheder i Danmark med rødder tilbage til 1882. Virksomheden er i dag en af de førende indenfor containerkørsel i Europa.
