Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland

Tirsdag 10. marts 2026 kl: 13:07

Om den nye tre-akslede MAN TGX 26.540 6x2/2:

Mellemstort GM-førerhus med to køjer

Fuld LED-forlygter med kurvelys

Aerodynamisk Solskærm

Fuld aludørk

LED-arbejdslygter hele vejen rundt

Udstyr til ADR-kørsel med mere

Lakeret i virksomhedens grønne og gule farver





Den nye MAN-trækker er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.









Lidt om Anco Trans:

Anders Nielsen & Co - Anco Trans - er en af de ældste familieejede vognmandsvirksomheder i Danmark med rødder tilbage til 1882. Virksomheden er i dag en af de førende indenfor containerkørsel i Europa.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.