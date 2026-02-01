Omniterminal i Aarhus har nået sin fulde længde

Fredag 6. marts 2026 kl: 10:40

Af: Redaktionen (Foto: Aarhus Havn)

På den nye omniterminal er der nu etableret over 800 meter spuns i havnebassinet. Selvom der fortsat udestår enkelte forstærkninger og den endelige lukning af området, strækker den kommende kaj sig nu over de planlagte 430 meter.









- Vi er nået rigtig langt. Spunsvæggen står nu i sin fulde udstrækning, og det markerer et afgørende skridt i projektet. Dykkere er allerede i gang med at sikre konstruktionen under vand, så vi kan gå videre til næste fase, siger Kim Meilstrup, der er Senior Project Chief hos Aarhus Havn.









Dykkere fra Kronjyllands Vandbyg arbejder i den kommende tid på at montere 50 meter lange ankre, så den nye kajvæg kan modstå trykket, når der efterfølgende skal fyldes sand ned mellem de to spunsvægge. Når opfyldningen af sand går i gang, vil det nye terminalareal gradvist tage form og blive synligt over vandoverfladen. Det er her, fundamentet for den fremtidige containerterminal på Omniterminalen skabes.









Miljøkonsekvensvurderingen af anlægget og driften af en ny containerterminal er i fuld gang. Første høringsfase forventes at finde sted i marts i år, hvorefter de miljømæssige emner skal undersøges til bunds.









Forventningen er fortsat, at kajanlægget står færdigt omkring årets udgang.









Det er entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S, der står for anlægsarbejdet, som fortsætter hen over året.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.