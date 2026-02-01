Motorvej ved Kolding får et ekstra spor

Fredag 6. marts 2026 kl: 11:47

To af landets vigtigste motorveje - Motorvej E20 og E45 - mødes ved Kolding, hvor både pendlere og erhvervstransport oplever trængsel, når de skal flette sammen. Der kniber ganske enkelt med pladsen til biler, lastbiler og busser.









Det er baggrunden for, at politikerne på Christiansborg har bevilliget penge, så Vejdirektoratet kan udvide den cirka syv kilometer lange strækning med et ekstra spor i hver retning.









Ud over det ekstra spor bliver der blandt andet bygget en ny samkørselsplads, og der opsættes flere støjskærme langs motorvejen for at reducere støjen for de mest støjbelastede boligområder.









Motorvejsudvidelsen forventes at stå færdig i 2028.









Arbejdet forventes at starte mandag 9. marts på strækningen mellem til- og frakørsel Kolding V og Motorvejskryds Kolding. Det betyder:

Trafikken bliver lagt om, så et sydgående spor ledes over i modsatte side

Tre smalle spor i hver retning

Hastigheden nedsættes til 80 km/t

I perioder 50 km/t om aftenen og natten

Nødspor inddrages

Længere rejsetid





Vejdirektoratet forventer ikke væsentlige ekstra forsinkelser i myldretiden, men trafikanterne bør afsætte lidt ekstra tid.









Arbejdet vil i perioder påvirke lokaltrafikken - blandt andet når til- og frakørslerne samt broerne på de krydsende veje skal bygges om. Det gælder blandt andet ved Egtvedvej, Troldhedestien og Petersmindevej, der på skift vil være spærret i kortere eller længere perioder.









Vejdirektoratets entreprenør starter med at udvide de sydgående spor. I løbet af 2027 begynder arbejdet på de nordgående spor.









Udvidelsen ved Kolding er en del af en samlet udbygning af E45 mellem Kolding og Randers. Vejdirektoratet udvider motorvejen flere steder på en i alt 60 kilometer lang strækning for at lette trafikken og de lange køer i myldretiden.









