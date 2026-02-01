19-årig mand blev skubbet ud foran et tog - intensiv efterforskning er i gang

Torsdag 5. marts 2026 kl: 11:14

Ifølge Østjyllands Politi befandt en 19-årig ung mand sig onsdag aften på letbanestationen i Mørke, da han omkring klokken 19.17 pludselig blev skubbet i ryggen, så han faldt ned på togskinnerne, mens letbanetoget var på vej ind på perronen.









Kort efter modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om episoden, hvorefter flere patruljer blev sendt til stedet. Området omkring stationen på Stationsvej i Mørke blev efterfølgende afspærret, mens togtrafikken blev indstillet og politiet gennem flere timer afhørte vidner, indhentede videoovervågning og foretog undersøgelser af gerningsstedet.









Den 19-årige mand kom ikke umiddelbart alvorligt til skade, men politiet efterforsker sagen og tager det meget alvorligt. Den unge mand nåede selv at komme op på perronen igen, før toget kørte forbi og efterfølgende standsede helt nogle meter længere henne ad sporet.









- Der er tale om en meget alvorlig sag, hvor en ung mand bliver skubbet ud foran et kørende tog, der er på vej ind på perronen - og episoden kunne være endt frygteligt galt, hvis ikke den unge mand selv havde været i stand til at komme op, mens lokomotivføreren foretog en kraftig nødopbremsning, siger politiinspektør Anders Uhrskov fra Østjyllands Politi.









Gerningsmanden flygtede fra stedet - opfordres til at melde sig selv

Da politiet kom frem nogle få minutter efter anmeldelsen, var gerningsmanden flygtet fra stedet i vestgående retning. Ifølge politiets oplysninger flygtede han mod Ebeltoftvej og efterfølgende via Parkvej.









Eventuelle vidner, der måtte have overværet episoden eller på anden vis have kendskab til sagen eller den formodede gerningsmand, bør dele deres oplysninger med politiet, hvis de ikke allerede har gjort det. Politiet har aftenen og natten igennem fået flere vidneforklaringer og indhentet brugbart videomateriale fra området omkring letbanestationen.









- Vi hører fortsat meget gerne fra vidner med relevante oplysninger til sagen, og vi vil også gerne samtidig sende en kraftig opfordring til gerningsmanden om, at vedkommende melder sig selv til politiet. Vi har flere gode spor i sagen at arbejde videre med ud fra vidneforklaringerne og det indhentede videoovervågningen fra stationen, og den formodede gerningsmand må derfor gerne kontakte politiet snarest muligt, siger politiinspektør Anders Uhrskov.









Hvis man har relevante oplysninger til sagen, skal man ringe til politiet på telefonnummer 114.





Østjyllands Politi er opmærksomme på, at sagen kan medføre en del utryghed i området, og politiet er derfor også i tæt dialog med flere øvrige relevante myndigheder på Djursland.





Politiet har ikke umiddelbart modtaget anmeldelser om lignende episoder fra letbanestationer på Djursland, og sagen fra onsdag aften, hvor den 19-årige blev skubbet ud fra togperronen i Mørke, virker umiddelbart som et engangstilfælde.









Østjyllands Politi og SSP vil torsdag aften være synligt til stede på letbanestationen i Mørke fra klokken 18 til 20, hvor det vil være muligt at tale med politiet, hvis man har brug for at dele sine bekymringer eller hvis man ligger inde med eventuelle relevante oplysninger til sagens fortsatte efterforskning. Alle borgere med behov er velkomne til at tage kontakt til betjentene.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.