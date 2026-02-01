Nordisk lastbilimportør har fået flere reservedele på hylderne

Torsdag 5. marts 2026 kl: 11:37

Det øgede antal reservedelsnumre betyder, at en stor andel af de mest almindelige Iveco-dele kan leveres til nordiske forhandlere inden for 24 timer ved akutte behov.









- Da vi overtog distributionen, var prioriteten hurtigt at sikre adgang til de dele, der efterspørges mest i Norden. Det har haft en direkte effekt på leveringstiderne, siger Soraya Palani, der er Business Manager hos Hedin Parts & Logistics AB.









- Et køretøj, der står stille, er en direkte omkostning, så jo hurtigere vi kan levere den rigtige reservedel, desto hurtigere kan driften fortsætte, siger Soraya Palani.









Tidligere kunne en hastebestilling fra Iveco’s centrallager i Italien tage op til en uge. I dag kan leverancer i mange tilfælde ske inden for et døgn.









- Den forskel giver vores kunder helt andre forudsætninger for at planlægge deres arbejde og få køretøjerne hurtigere tilbage i drift, siger Niels Crooy Kristensen, der er Head of Customer Service hos Hedin Nordic Truck A/S.









Standardiserede processer giver hurtigere leverancer

Det delvist automatiserede lager i Nyköping omfatter 57.000 kvadratmeter, er placeret tæt på E4 og danner bases for en effektiv distribution af reservedele til hele Norden. Anlægget fungerer som knudepunkt for Hedin-gruppens reservedelslogistik og håndterer lagerføring, prissætning og distribution for koncernens mærker, herunder Iveco.









For Iveco er processerne i Norden samtidig blevet standardiseret. Forhandlerne lægger deres bestillinger via digitale portaler, hvor ordreflowet tilpasses efter leveringsbehov. Lageropfyldning sker normalt inden for tre dage, mens akutte kundeordrer leveres inden for 24 timer.









Stilstand er skåret ned med 22 procent

Den øgede tilgængelighed af reservedele har hurtigt haft effekt. Andelen af køretøjer, der står stille på grund af manglende reservedele, er reduceret med 22 procent, hvilket betyder kortere stilstandstid og højere tilgængelighed i hverdagen for vognmænd og værksteder.









- For vores kunder handler det ikke om logistik, men om driftssikkerhed. Når reservedelene findes tæt på markedet, kan vi støtte både værksteder og vognmænd i at holde køretøjerne på vejen, siger Niels Crooy Kristensen.





