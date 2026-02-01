Danmarks første indenrigsrute med 40 procent bæredygtigt flybrændstof er lettet

Torsdag 5. marts 2026 kl: 09:36

- Vi er stolte over, at vi i tæt samarbejde med vores partnere er lykkedes med at få den her rute op at flyve. Det har krævet en stor indsats fra rigtig mange, dygtige mennesker. Vi viser, at Norwegian og Danmark flyver forrest, og vi viser politikerne, at vi som luftfartsbranche reelt vil og kan gøre en forskel for den grønne omstilling af vores branche, siger Sara Neergaard, der er landechef for Norwegian i Danmark og næstformand i Dansk Luftfart.









Ruten bliver fløjet med 40 procent SAF-flybrændstof fra Aalborg til København. Det giver erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland en unik mulighed for at flyve mere bæredygtigt, når de rejser mellem landsdelen og hovedstaden.









- Jeg er glad for, at Aalborg Lufthavn kan tilbyde den her rute til de mange indenrigsrejsende til København, siger Niels Hemmingsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn og formand for Dansk Luftfart.









Ideen om en rute med en øget andel af mere bæredygtigt flybrændstof kom fra politikerne på Christiansborg.









- Det er banebrydende, at vi er nået hertil, og det viser, at luftfarten har taget ansvar for at accelerere den grønne omstilling. Det er resultatet af en ambitiøst og dedikeret indsats fra Norwegian, som har strakt sig og fundet løsninger, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i Dansk Luftfart.









Initiativet er en central del af den danske regerings vision om at gøre indenrigsflyvningen grøn inden 2030. Målet er, at der i perioden frem til udgangen af 2027 på alle flyvninger på ruten mellem Aalborg og København flyves med 40 procent bæredygtigt flybrændstof i tankene. Den høje andel af bæredygtigt flybrændstof i tanken betyder konkret, at udledningen fra ruten årligt minimeres med mere end 3.000 ton CO2 målt over brændstoffets samlede livscyklus.

