ERTMS-udrulningen skrider frem, men der skal gøres mere

EU-KOMMISSIONENN GØR STATUS OVER TOGSTYRINGSSYSTEM:

Fredag 27. februar 2026 kl: 09:55

Ved udgangen af 2024 var European Train Control System (ETCS) udrullet på omkring 10 procent (12.400 kilometer) af TEN-T-netværket og installeret på ca. 19 procent af EU’s jernbanemateriel (8.730 kørende enheder). Udrulningen er dermed betydeligt bagud efter planen med risiko for ikke at nå at opfylde målene i TEN-T-forordningen.









ERTMS-koordinator Matthias Ruete understreger behovet for at accelerere og opnå en industrielt skaleret udrulning for at nå de mål, der er fastsat i TEN-T-forordningen. For at dette kan lykkes, skitserer den tredje ERTMS-arbejdsplan følgende nøgleinitiativer:

Stærkere styring og koordinering for at sikre en mere ensartet og rettidig udrulning af ERTMS i medlemslandene, især på tværs af grænseoverskridende strækninger

Tilstrækkelig og stabil finansiering for at give interessenterne sikkerhed til at træffe langsigtede investeringsbeslutninger

En langsigtet tilgang til udrulningen, der går ud over projekt-for-projekt-implementering og i stedet fokuserer på koordinerede handlingsplaner på netværksniveau

At betragte ERTMS-udrulningen som en strategisk systemsmodernisering, der integrerer tekniske, operationelle og organisatoriske aspekter





Lidt om European Rail Traffic Management System - ERTMS:

ERTMS har til formål at forbedre sikkerheden, effektiviteten og interoperabiliteten i jernbanetransporten i Europa ved at standardisere signal- og kommunikationssystemer. For at styre denne overgang har EU fastsat langsigtede milepæle i TEN-T-forordningen, herunder kravet om at udrulle ERTMS på TEN-T-kernenetværket inden 2030 og gradvist udvide til resten af TEN-T-netværket inden 2050

Matthias Ruete har været europæisk koordinator for ERTMS siden januar 2019. I denne rolle sikrer han den koordinerede implementering af ERTMS, særligt på de ni europæiske transportkorridorer









Interesserede kan finde mere information her:





her: Third Work Plan on the status of ERTMS deployment - klik





her: Annex to the Work Plan - klik





