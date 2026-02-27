EU-KOMMISSIONENN GØR STATUS OVER TOGSTYRINGSSYSTEM:
ERTMS-udrulningen skrider frem, men der skal gøres mere
Fredag 27. februar 2026 kl: 09:55Af: Jesper Christensen
I denne uge offentliggjorde den europæiske ERTMS-koordinator, Matthias Ruete, den tredje arbejdsplan om status for udrulningen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) i EU’s medlemslande. Selvom der er fremskridt og fornyet politisk vilje til at modernisere Europas jernbaneinfrastruktur og rullende materiel, peger arbejdsplanen på, at udrulningen er ujævn og langsommere end nødvendigt
Ved udgangen af 2024 var European Train Control System (ETCS) udrullet på omkring 10 procent (12.400 kilometer) af TEN-T-netværket og installeret på ca. 19 procent af EU’s jernbanemateriel (8.730 kørende enheder). Udrulningen er dermed betydeligt bagud efter planen med risiko for ikke at nå at opfylde målene i TEN-T-forordningen.
ERTMS-koordinator Matthias Ruete understreger behovet for at accelerere og opnå en industrielt skaleret udrulning for at nå de mål, der er fastsat i TEN-T-forordningen. For at dette kan lykkes, skitserer den tredje ERTMS-arbejdsplan følgende nøgleinitiativer:
- Stærkere styring og koordinering for at sikre en mere ensartet og rettidig udrulning af ERTMS i medlemslandene, især på tværs af grænseoverskridende strækninger
- Tilstrækkelig og stabil finansiering for at give interessenterne sikkerhed til at træffe langsigtede investeringsbeslutninger
- En langsigtet tilgang til udrulningen, der går ud over projekt-for-projekt-implementering og i stedet fokuserer på koordinerede handlingsplaner på netværksniveau
- At betragte ERTMS-udrulningen som en strategisk systemsmodernisering, der integrerer tekniske, operationelle og organisatoriske aspekter
Lidt om European Rail Traffic Management System - ERTMS:
- ERTMS har til formål at forbedre sikkerheden, effektiviteten og interoperabiliteten i jernbanetransporten i Europa ved at standardisere signal- og kommunikationssystemer. For at styre denne overgang har EU fastsat langsigtede milepæle i TEN-T-forordningen, herunder kravet om at udrulle ERTMS på TEN-T-kernenetværket inden 2030 og gradvist udvide til resten af TEN-T-netværket inden 2050
- Matthias Ruete har været europæisk koordinator for ERTMS siden januar 2019. I denne rolle sikrer han den koordinerede implementering af ERTMS, særligt på de ni europæiske transportkorridorer
Interesserede kan finde mere information her:
Third Work Plan on the status of ERTMS deployment - klik her:
Annex to the Work Plan - klik her:
