Biler og cykler på blive på Fanø

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 10:35
Af: Redaktionen

Broklappen i færgelejet i Fanø faldt mandag aften i vandet. Fanølinjen, der er en del af færgerederiet Molslinjen, sejler derfor kun med én færge tirsdag, og den medtager kun gående passagerer

Molslinjen oplyser, at broklappen ligger i vandet i færgelejet og vil blive løftet op i løbet af tirsdagen ved hjælp af en kranbil, der bliver sejlet fra Esbjerg til Fanø.


Den manglende broklap i færgehavnen på Fanø har betydet, at Den Lokale Beredskabsstab er i informationsberedskab og har været samlet tirsdag morgen.


I mødet deltog både politi, brandvæsen, sundhedsmyndigheder og beredskabsstyrelsen.

 
- Vi er opmærksomme på situationen og er klar til at sætte ind, hvis der bliver brug for myndighedernes hjælp, siger politiinspektør Søren Frederiksen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

 
Den Lokale Beredskabsstab er i informationsberedskab ind til færgedriften igen er normal. I øjeblikket forventes det at ske sidst på eftermiddagen.



