Sidste postmåling i 2025 viste, at posten kom frem

Mandag 9. februar 2026 kl: 10:30

Hos dao viste målingen, at i fire regioner kom 100 procent af brevene frem inden for fem dage, mens det i to regioner var henholdsvis 99 og 97 procent. Samlet set kom 99,6 procent af brevene frem inden for fem dage. Dertil kom, at langt de fleste af brevene kom frem inden for de første dage.









Hos PostNord, der fra årsskiftet indstillede omdelingen af brevpost, var det mellem 87 og 93 procent af brevene, der kom frem inden for fem dage - samlet set 90,5 procent.









- Kvalitetsmålingen viser, at posten kommer frem. Det glæder mig, at især dao fortsat lykkes med at have et ambitiøst servicemål og i den periode målingen er foretaget, generelt er lykkes med at leve op til det samtidig med, at de også har introduceret flere nye produkter, siger transportminister Thomas Danielsen og tilføjer:









- Så ser det ud til, at der har været udfordringer her i januar, og det skal de selvfølgelig have rettet op på. Som en del af postaftalen vil vi også fremover følge med i, at postlovens krav om, at man skal kunne sende og modtage post i alle dele af landet bliver opfyldt.









her: Interesserede kan hente "Kvalitetsmåling af brevområdet - december 2025" via trafikstyrelsens web-side - klik









