Sidste postmåling i 2025 viste, at posten kom frem
Mandag 9. februar 2026 kl: 10:30Af: Redaktionen
Trafikstyrelsen følger løbende, hvordan det går for postselskaberne at få delt posten ud i alle dele af landet. Den seneste måling er lavet mellem 28. oktober og 14. november sidste år, hvor der blev sendt 2.495 standardbreve til private i hele landet. Halvdelen blev sendt med dao og halvdelen med PostNord. 209 modtagere har dagligt rapporteret, hvornår brevene er ankommet, og dermed hvordan postselskaberne har klaret sig
Hos dao viste målingen, at i fire regioner kom 100 procent af brevene frem inden for fem dage, mens det i to regioner var henholdsvis 99 og 97 procent. Samlet set kom 99,6 procent af brevene frem inden for fem dage. Dertil kom, at langt de fleste af brevene kom frem inden for de første dage.
Hos PostNord, der fra årsskiftet indstillede omdelingen af brevpost, var det mellem 87 og 93 procent af brevene, der kom frem inden for fem dage - samlet set 90,5 procent.
- Kvalitetsmålingen viser, at posten kommer frem. Det glæder mig, at især dao fortsat lykkes med at have et ambitiøst servicemål og i den periode målingen er foretaget, generelt er lykkes med at leve op til det samtidig med, at de også har introduceret flere nye produkter, siger transportminister Thomas Danielsen og tilføjer:
- Så ser det ud til, at der har været udfordringer her i januar, og det skal de selvfølgelig have rettet op på. Som en del af postaftalen vil vi også fremover følge med i, at postlovens krav om, at man skal kunne sende og modtage post i alle dele af landet bliver opfyldt.
Interesserede kan hente "Kvalitetsmåling af brevområdet - december 2025" via trafikstyrelsens web-side - klik her:
