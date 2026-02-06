Bro over E45 ved Horsens skal rives ned
Fredag 6. februar 2026 kl: 15:17Af: Redaktionen
Lørdag 21. februar sætter Vejdirektoratet gang i arbejdet med at rive en bro over Motorvej E45 ved Horsens ned. Det drejer sig om broen, der fører Rådvedvej over motorvejen mellem Horsens V <56a> og Horsens N. Arbejdet vil tage 16 timer og betyder, at motorvejen bliver lukket for trafik
Broen bliver revet ned i forbindelse med udbygningen af E45 fra fire til seks spor - og bliver erstattet af en ny, der er under opførelse.
Den nye bro på Rådvedvej er støbt, men endnu ikke taget i brug. Vintervejret har betydet, at Vejdirektoratets entreprenør ikke gøre broen endeligt færdig og koble den på Rådvedvej i begge ender.
- Planen var, at den nye bro og Rådvedvej skulle åbne umiddelbart efter nedrivningen af den gamle bro. Og det er rigtigt ærgerligt, at vinteren har sat en stopper for det. Samtidig kan vi ikke udskyde nedrivningen af den gamle bro, da vi ønsker at holde den samlede plan for udbygningen af motorvejen, siger projektchef fra Vejdirektoratet John Kjærsgaard.
Mens motorvejen er lukket, bliver trafikken ledt nord og syd på via omkørsler.
For at udbygge E45 mellem Vejle og Skanderborg skal i alt ni broer rives ned og erstattes af nye. Fem broer er revet ned i løbet af 2024 og 2025, og Rådvedvej-broen er den første bro over E45, som Vejdirektoratet river ned i 2026.
Når broen er revet ned, mangler broerne på Korningvej, Silkeborgvej og Vestvejen. De tre broer vil blive revet ned i løbet af det næste halve år, så der bliver plads til at udbygge motorvejen hele vejen fra Vejle til Skanderborg.
