STATENS ISMELDETJENESTE FREDAG:

Sejlruterne forbliver nok isfrie

Fredag 6. februar 2026 kl: 15:03
Af: Redaktionen

Fredag lyder vurderingen af issituationen i de indre danske farvande, at overfladetemperaturen vil falde yderligere, men der sandsynligvis ikke dannes is i sejlruterne. Der kan dog is i den nordlige del af Øresund og hele Smålandsfarvandet - måske også i området vest om Samsø

Statens Ismeldetjeneste baserer sin vurdering på overfladetemperaturen fredag samt vejrprognoser for perioden 6. - 9. februar, hvor prognoserne  peger på kold østlig vind og et par minusgrader i hele perioden - periodevis med nogle plusgrader. 


Ismelding for de danske farvande fredag 6. februar 2026:

Jyllands Vestkyst:
  • Ringkøbing Fjord nordlige del, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Limfjorden:
  • Thyborøn havnen, spredt drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Sælhundeholm Løb, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Oddesund, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
  • Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Nykøbing Mors, havnen, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
  • Skive havn, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Skive, fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Løgstør Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Livø Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Løgstør farvandet mod vest, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Aggersund kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Løgstør farvandet mod øst kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Aalborg ud for byen, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Jyllands Østkyst:
  • Sæby havn, kompakt is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Hadsund fjorden, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
  • Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Ebeltoft vige, åbent vand is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
  • Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Vejle havn og inderfjord, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Åbenrå havn og fjord, oåben drivis, mindre end 5 cm tyk, så isflager. Skibsfart uhindret

Fyn:
  • Isfrit

Sjælland:
  • Kongsøre, adgang til Holbæk fjord, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Frederikssund mod nord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, store isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
  • Frederikssund havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Karrebæksminde havnen tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
  • Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
  • Stigsnæs farvandet ud for Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhinret
  • Korsør havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Bornholm:
  • Isfrit



