STATENS ISMELDETJENESTE FREDAG:
Fredag lyder vurderingen af issituationen i de indre danske farvande, at overfladetemperaturen vil falde yderligere, men der sandsynligvis ikke dannes is i sejlruterne. Der kan dog is i den nordlige del af Øresund og hele Smålandsfarvandet - måske også i området vest om Samsø
Sejlruterne forbliver nok isfrie
Fredag 6. februar 2026 kl: 15:03
Fredag lyder vurderingen af issituationen i de indre danske farvande, at overfladetemperaturen vil falde yderligere, men der sandsynligvis ikke dannes is i sejlruterne. Der kan dog is i den nordlige del af Øresund og hele Smålandsfarvandet - måske også i området vest om Samsø
Statens Ismeldetjeneste baserer sin vurdering på overfladetemperaturen fredag samt vejrprognoser for perioden 6. - 9. februar, hvor prognoserne peger på kold østlig vind og et par minusgrader i hele perioden - periodevis med nogle plusgrader.
Ismelding for de danske farvande fredag 6. februar 2026:
Jyllands Vestkyst:
- Ringkøbing Fjord nordlige del, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Limfjorden:
- Thyborøn havnen, spredt drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Sælhundeholm Løb, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Oddesund, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
- Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Nykøbing Mors, havnen, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Skive havn, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive, fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Løgstør Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Livø Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør farvandet mod vest, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Aggersund kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Løgstør farvandet mod øst kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Aalborg ud for byen, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Jyllands Østkyst:
- Sæby havn, kompakt is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Hadsund fjorden, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Ebeltoft vige, åbent vand is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Vejle havn og inderfjord, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Åbenrå havn og fjord, oåben drivis, mindre end 5 cm tyk, så isflager. Skibsfart uhindret
Fyn:
- Isfrit
Sjælland:
- Kongsøre, adgang til Holbæk fjord, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Frederikssund mod nord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, store isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Frederikssund havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde havnen tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Stigsnæs farvandet ud for Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhinret
- Korsør havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Bornholm:
- Isfrit
