Sejlruterne forbliver nok isfrie

STATENS ISMELDETJENESTE FREDAG:

Fredag 6. februar 2026 kl: 15:03

Statens Ismeldetjeneste baserer sin vurdering på overfladetemperaturen fredag samt vejrprognoser for perioden 6. - 9. februar, hvor prognoserne peger på kold østlig vind og et par minusgrader i hele perioden - periodevis med nogle plusgrader.









Ismelding for de danske farvande fredag 6. februar 2026:





Jyllands Vestkyst:

Ringkøbing Fjord nordlige del, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Limfjorden:

Thyborøn havnen, spredt drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Sælhundeholm Løb, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Oddesund, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Nykøbing Mors, havnen, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Skive havn, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive, fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Livø Bredning, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør farvandet mod vest, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Aggersund kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør farvandet mod øst kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Aalborg ud for byen, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Jyllands Østkyst:

Sæby havn, kompakt is, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Hadsund fjorden, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Ebeltoft vige, åbent vand is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Vejle havn og inderfjord, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Åbenrå havn og fjord, oåben drivis, mindre end 5 cm tyk, så isflager. Skibsfart uhindret





Fyn:

Isfrit





Sjælland:

Kongsøre, adgang til Holbæk fjord, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Frederikssund mod nord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, store isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Frederikssund havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde havnen tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Stigsnæs farvandet ud for Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhinret

Korsør havnen, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Bornholm:

Isfrit

