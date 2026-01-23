S-togsstrækning med 500 tog dagligt skal have nyt kørestrømsanlæg

Fredag 23. januar 2026 kl: 10:20

Det eksisterende kørestrømsanlæg mellem Nordhavn og Svanemøllen Station, som med omkring 500 tog dagligt er en af de travleste på Hovedstadens S-togsnet, er ved at være nedslidt. Derfor skal master, mastefundamenter og kørestrømsledninger udskiftes, så anlægget kan leve op til nutidige standarder.









- Hver dag kører der omkring 500 tog gennem Svanemøllen Station, så det er vigtigt, at kørestrømsanlæggene er nutidige og moderne, siger projektleder hos Banedanmark, Reyhaneh Razeghi Hosseini.









- S-banen er blandt de mest velsmurte bybaner i verden og med de nye kørestrømsanlæg, som har en levetid på 50 år, bliver strækningen klar til fremtidens togdrift på en meget central strækning for hovedstadsområdet, siger hun videre.









Projektet er en del af et fire-årigt arbejde med at forny kørestrømsanlæggene på strækningen mellem Østerport og Holte i perioden 2026-2029. Arbejdet mellem Nordhavn og Svanemøllen er første etape og løber fra januar til september i år.









Reyhaneh Razeghi Hosseini. Peger på, at det ikke kan undgås, at naboer i perioder vil opleve støj i forbindelse med projektet.









- Det larmer, når fundamenterne til de nye kørestrømsmaster skal i jorden. På grund af strækningens centrale placering med mange naboer og nærliggende bygninger stamper vi mastefundamenterne ned, og det er den mest skånsomme metode i forhold til støj og rystelser, siger hun og fortsætter:









- Det kan ikke undgås, at naboer vil kunne høre arbejdet, men generelt er det tilrettelagt, så det generer naboer og rejsende så lidt som overhovedet muligt. S togsrejsende får til gengæld glæde af et nyt og fremtidssikret kørestrømsanlæg, når vi er færdige.









Arbejdet, der først og fremmest udføres i aften- og nattetimerne og i helligdagsweekender af hensyn til togtrafikken, kan i perioder forårsage ændringer i køreplanen. Togpassagerer opfordres derfor til at planlægge rejsen på Rejseplanen. Rejseplanen er foreløbigt opdateret med ændringerne i aftentimerne til og med uge 5, og DSB opdaterer den løbende.









Fakta om projektet:

Projektet begynder i januar 2026 og løber over fire år

I 2026 arbejdes der på strækningen Nordhavn-Svanemøllen, i 2027 arbejdes der mellem Lyngby og Holte, mens projektet afsluttes i 2029, hvor der arbejdes mellem Svanemøllen og Jægersborg

I alt skal kørestrømsanlægget fornyes på en strækning svarende til ca. 33 kilometer spor

Der skal udskiftes over 800 køreledningskonstruktioner (eksempelvis master, portaler og ophængspunkter på broer, tunneller og bygningsværker). Derudover skal der trækkes nye køreledninger på hele strækningen og udskiftes tusindvis af elektriske komponenter

Det nye kørestrømsanlæg forventes at have en levetid på mindst 50 år

Fundamenterne til de nye kørestrømsmaster bliver ”stampet” ned for at reducere støjgenerne for naboerne til banen. Stampning afgiver typisk støj svarende til 80 95 dB i modsætning til ramning, der støjer 110-130 dB

Projektet gennemføres med respekt for bevaringshensyn - herunder fredede bygningsværker som Østerport Station

Projektet er en del af et fire-årigt arbejde med at forny kørestrømsanlæggene på hele strækningen mellem Østerport og Holte i perioden 2026-2029. Arbejdet mellem Nordhavn og Svanemøllen er første etape og løber fra januar til september 2026. (Foto: Banedanmark)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.