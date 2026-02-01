Politiet undersøger iranskflaget containerskib i Aarhus

Fredag 6. marts 2026 kl: 13:50

Containerskibet ankom til Aarhus torsdag og bliver undersøgt af politiet. Containerskibet har været omtalt i en række medier efter, Søfartsstyrelsen tilbageholdt skibet for omkring fem uger siden. Søfartsstyrelsen mener, at de afgivne oplysninger om skibets flagstat var urigtige. Da det 226 meter lange skib kastede anker ud for Ålbæk, var det angiveligt registreret i den afrikanske ø-stat Comorerne. For omkring tre uger siden, skiftede skibet til iransk flag.









Søfartsstyrelsen, der efterfølgende kontaktede myndighederne i ø-staten og fik at vide, at skibet ikke var registreret der, har meldt ud, at styrelsen også vil gennemføre en havnestatskontrol af containerskibet, der angiveligt









Om havnestatskontrol:

Havnestatskontrol (Port State Control - PSC) er en kontrol af udenlandske skibe, der befinder sig i nationale havne

Kontrollen skal sikre, at skibene overholder internationale regler for sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold

Kontrollen, der skal bidrage til at reducere antallet af substandard-skibe, kan resultere i, at det pågældende skib tilbageholdes, hvis myndighederne finder alvorlige mangler

I Danmark udføres kontrollen af Søfartsstyrelsen

