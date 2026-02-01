Egyptisk flyselskab åbner direkte rute fra Aalborg
Fredag 6. marts 2026 kl: 12:57Af: Redaktionen
Flyselskabet Air Cairo vil fra december begynde at flyve mellem Aalborg Lufthavn og Hurghada Lufthavn ved byen Hurghada, der ligger ud til Det Røde Hav godt 450 kilometer syd for Cairo
Hurghada er kendt for sine lange strande, klare vand og gode muligheder for snorkling og dykning ved Rødehavets koralrev.
Den nye rute starter i vintersæsonen 2026 med første afgang 21. december og skal flyves med Air Cairos Airbus 320neo-fly.
Det er muligt at bruge Hurghada som one-stop for at rejse videre til andre dele af Afrika og Mellemøsten.
Den nye rute fra Aalborg Lufthavn er en del af Air Cairos ekspansion i Norden, hvor selskabet har offentliggjort, at der også kommer nye direkte forbindelser fra Oslo og Stockholm til Egypten.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Egyptisk flyselskab åbner direkte rute fra Aalborg
- Danmarks første indenrigsrute med 40 procent bæredygtigt flybrændstof er lettet
- Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn
- Flere passagerer fløj via lufthavn ved Limfjorden
- Lufthavn på Djursland nåede op på 31.137 passagerer
- Bæredygtige alternative brændstoffer inden for luftfart og maritim transport var i centrum
- Lufthavn mellem Viborg og Herning har skiftet navn
- Flypassager havde skjult knap 2,5 kg herion i en kuffert
- Toldstyrelsen justerer toldekspeditionernes nye åbningstider
- Norsk fly-koncern nåede nye økonomiske højder - med øget udbyttet til aktionærer
- 9 ud af 10 kræver klimaafgift på privatfly
- Forskere skal kortlægge luftforurening i arbejdsmiljøet i lufthavne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!