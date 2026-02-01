Egyptisk flyselskab åbner direkte rute fra Aalborg

Fredag 6. marts 2026 kl: 12:57

Hurghada er kendt for sine lange strande, klare vand og gode muligheder for snorkling og dykning ved Rødehavets koralrev.









Den nye rute starter i vintersæsonen 2026 med første afgang 21. december og skal flyves med Air Cairos Airbus 320neo-fly.









Det er muligt at bruge Hurghada som one-stop for at rejse videre til andre dele af Afrika og Mellemøsten.





Den nye rute fra Aalborg Lufthavn er en del af Air Cairos ekspansion i Norden, hvor selskabet har offentliggjort, at der også kommer nye direkte forbindelser fra Oslo og Stockholm til Egypten.

