Norsk entreprenør har fået elektrisk lastbil med tip

Fredag 6. marts 2026 kl: 13:16

Becker Anlegg solgte sin sidste diesellastbil for omkring et år siden og kørte dermed ud som en udslipsfri transportør under kørsel.









- Den nye bil, vi får nu, bliver den sjette sjette elektriske tipbilen, siger Hans Erik Becker.









Becker Anlegg har ud over de seks batteri-elektriske lastbiler også 13 gasdrevne lastbiler.









Om den nye Scania 40R:

Den nye tre-akslede batteri-elektriske Scania 40 R med tandemaksler er en forvogn med et chassis i normal højde. Bilen har et R-førerhus og Scania's nyeste elektriske drivline med en enkelt motor og en fire-trins gearkasse.

Drivlinen er den største med en motor med en effekt på 400 kW. Batterikapaciteten er på 624 kWh brutto, hvor 83 procent af kapasiteten kan udnyttes. Opladningen sker via en CCS2-tilkobling med ladehastighed på optil 375 kWh.

Akselafstanden er 415 centimeter, og opbygning af bilen og den tilhørende kærre er foretaget hos Istrail





Becker Anlegg har i dag en flåde på 19 lastbiler, hvor de 17 er Scania'er. I løbet af nogle måneder vi firmaet få leveret endnu en Scania svarende til den nye tre-akslede batteri-elektriske.









Becker Anlegg har tidligere udskiftet sine lastbiler hvert femte år. Med skiftet til batteri-elektriske lastbiler er det planen at strække udskiftningen til seks måske syv år.









Becker Anlegg giver i dag kun bud på opgaver, hvor det er et krav at køre med elektriske lastbiler eller med gaslastbiler. Ifølge firmaet er det krav, som flere og flere bygherrer stiller.





