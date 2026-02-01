Havn bliver hovedaktionær i stevedoreselskab

Fredag 6. marts 2026 kl: 11:15

Med ejerskabet følger Hanstholm Havn A/S en ambitionen om at sikre en stabil stevedoreoperatør og udnytte den eksisterende kapacitet mere effektivt i tiltrækningen af nye kunder.









Hanstholm Stevedore og Hanstholm Havn betragter investeringen som en vigtig milepæl, hvor lokal erfaring og stærke relationer kombineres med ADP’s organisatoriske kompetencer, hvilket giver selskabet et styrket udgangspunkt for den fremtidige udvikling.









- At Hanstholm Havn nu går ind som medejer, ser vi som en vigtig anerkendelse af det arbejde, der gennem mange år er lagt i at udvikle stevedoreaktiviteterne. Det giver et stærkere afsæt og bedre rammer for at udvikle vores services, siger vognmand Jens Petersen, der er medejer af Hanstholm Container Transport A/S, som er en af de nuværende ejere af Hanstholm Stevedore ApS. Jens Petersen er formand for Hanstholm Stevedore og formand for vognmandsorganisationen DTL.









- At Hanstholm Havn og ADP indgår i ejerskabet, tilfører ikke kun kapital, men også kompetencer, struktur og en strategisk retning, som vil løfte hele virksomheden. Det giver mulighed for at udvikle services på havnen, skabe bedre rammer for kunderne og styrke værdikæden til gavn for hele området, fortæller Jens Petersen.









Hos ADP A/S understreger administrerende direktør Rune D. Rasmussen betydningen af partnerskabet i forhold til havnens langsigtede potentiale.









- Hanstholm Havn har et betydeligt uudnyttet potentiale, og med dette samarbejde er der en mulighed for at styrke driften, øge kapaciteten og kundeservicen. Det er et vigtigt skridt i ambitionen om at udvikle havnen til en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i Norden, siger han.









Samarbejdet forventes at give et løft for hele værdikæden, da stevedoreaktiviteterne kan organiseres i samarbejde med havnen og sikre en robust drift, hvilket understøtter kundernes behov på tværs af havnens aktiviteter og skaber et mere sammenhængende servicetilbud.









Medejerskabet i Hanstholm Stevedore giver Hanstholm Havn adgang til centrale lagerfaciliteter, som fremover vil spille en vigtig rolle i arbejdet med at tiltrække nye kunder. De eksisterende haller er et strategisk element i havnens udviklingsplan, hvor hurtig adgang til kapacitet kan være afgørende for at rumme dele af den efterspørgsel, der er for nuværende.









Samtidig styrkes stevedorefunktionen organisatorisk, når den lokale erfaring i Hanstholm kombineres med ADP’s salgsorganisation og driftskompetencer, hvilket skaber et mere konkurrencedygtigt setup og en mere markedsorienteret tilgang.









- Det lokale engagement og de stærke relationer i Hanstholm er en vigtig del af havnens identitet. Når kompetencerne samles, skabes der et fundament, der kan understøtte en hurtigere markedsudvikling og styrke forudsætningerne for vækst, siger Rune D. Rasmussen.









Lidt om Hanstholm Havn A/S og ADP A/S:

Hanstholm Havn er i dag ejet af havneselskabet APD A/S som hovedaktionær og af Thisted Kommune som mindretalsaktionær. ADP A/S købte sig ind i Hanstholm Havn sidste år. Hanstholm Havn havde forud haft økonomiske vanskeligheder og var op til salget direkte ejet og styret af Thisted Kommune

ADP A/S driver havnene i Fredericia og nyborg og tørhavnen i Taulov mellem Fredericia og Kolding. ADP A/S har tidligere været engageret i driften af erhvervshavnen i Middelfart

APD A/S er ejet af Fredericia Kommune, som absolut største aktionær. De øvrige aktionærer er Nyborg Kommune og det amerikanske investeringsselskab Biss Confidence LP

