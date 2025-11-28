Magasinet Bus 11 - 2025 er udkommet
Fredag 28. november 2025 kl: 10:58Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 11 følger vi op på Busworld 2025 i Bruxelles. Vi fortæller om Aalborgs Plusbusser, der har fået en pris, om bybusser, der lukker for cykler og løbehjul, om frikort til udsatte i Odense, om flere faste fartkontroller og om unge i Viborg, der kan rejse billigere med busserne i kommunen. Vi beretter også om et makedonsk busselskab, der kørte ulovlig cabotagekørsel med skoleelever, og om støtte på 13,8 millioner kroner, der skal få flere el-busser ud på de midtjyske veje. Derudover skriver vi om udbygget bus- og banebetjening på Sjælland, om test af app-fri billetkort, om batteritog på Nordsjælland og om trafikalarmer, der kan være med til at bane vejen for ambulancer og brandbiler
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 11 - 2025 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 10 - 2025, kan du hente det her:
