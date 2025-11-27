- Bilist stødte ind i lastbil i sammenfletning

Torsdag 27. november 2025 kl: 11:25

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at chaufføren i lastbilen fortsatte efter sammenstødet ude at standse. Politiet vil meget gerne i kontakt med chaufføren.Den 45-årige mand var forbi skadestuen til tjek, men ingen personer kom noget alvorligt til, men der skete store skader på bilerne.Vidner som har oplysninger om lastbilen kan kontakte politiet på tlf. 114.