Bilist stødte ind i lastbil i sammenfletning
Torsdag 27. november 2025 kl: 11:25Af: Jesper Christensen
Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne i kontakt med en lastbilchauffør, der onsdag sidst på eftermiddagen omkring klokken 17.50 kørte på Motorvej E20 i nordgående retning ved Jersie Strand. Årsagen er, at en bilist stødte sammen med en lastbilen under sammenfletningen mellem tilkørselsrampen og Motorvej E20 mod nord ved Jersie
Bilisten, en 45-årig mand fra Herlev, som skulle flette ind på motorvejen og i den forbindelse stødte ind i lastbilen, mistede herredømmet over sin og skred ind i en anden bilist, en 82-årig mand fra Målev, som havnede i nødsporet.
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at chaufføren i lastbilen fortsatte efter sammenstødet ude at standse. Politiet vil meget gerne i kontakt med chaufføren.
Den 45-årige mand var forbi skadestuen til tjek, men ingen personer kom noget alvorligt til, men der skete store skader på bilerne.
Vidner som har oplysninger om lastbilen kan kontakte politiet på tlf. 114.
