Rigsrevisionen undersøger anskaffelse af nye el-tog
Onsdag 26. november 2025 kl: 12:07Af: Redaktionen
Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om DSB sikrer en tilfredsstillende gennemførelse af anskaffelsen af de nye elektriske IC5-tog, og om Transportministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med DSB’s anskaffelse. IC5-togene skal erstatte IC3- og IC4-togene
Rigsrevisionen planlægger at offentliggøre resultaterne i fjerde kvartal næste år.
