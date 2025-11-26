Rigsrevisionen undersøger anskaffelse af nye el-tog

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:07

Rigsrevisionen planlægger at offentliggøre resultaterne i fjerde kvartal næste år.





