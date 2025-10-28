- Vi bliver CO2-neutrale i 2030

Af: Redaktionen »Hermes« er en af Aarhus Havns to slæbebåde, der er helt afgørende for havnedriften. De to slæbebåde står for en stor del af den resterende del af havnens CO2-udledning.

Aarhus Havn er en af de eneste havne på verdensplan, der er en del af FN-partnerskabet Science Based Targets Initiative (SBTi). Det betyder, at havnens mål og vej mod CO2-neutralitet i egen drift er valideret som realistisk, videnskabsbaseret og i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål.









- Vi bliver CO2-neutral i egen drift i 2030. Det gør vi, fordi vi fra start har holdt os til den SBTi-validerede plan, og vi ved, hvad der kræves af os for at nå det sidste stykke. Dermed ikke sagt, at det bliver nemt eller uden dilemmaer, for vi har altid anerkendt, at det er slutningen af planen, der er mest udfordrende, siger Anne Zachariassen, COO hos Aarhus Havn.









COO står for Chief Operating Officer, der kan oversættes til vicedirektør og er en del af en virksomheds øverste ledelse.









Afhængig af teknologiens udvikling

Havnen har indtil nu gennemført en række tiltag. Eksempelvis kører næsten alle køretøjer på el - de sidste tre udskiftes planmæssigt over de næste to år. Og fra i år får Aarhus Havn 100 procent grøn strøm til sine aktiviteter. Det betyder, at samlet set er CO2-udledningen reduceret med 65 procent inden 2026.









I planen er man så kommet til den primære udfordring for at nå målet - havnens to slæbebåde. For elektrificeringen af slæbebåde er nemlig stadig på et meget tidligt stadie.









- Med kun to både har vi ikke fleksibiliteten til at teste uprøvede både. Det er et dilemma, for vi vil gerne rykke hurtigt, men heller ikke så hurtigt, at vi som kritisk infrastruktur ikke kan levere den forsyningssikkerhed til danskerne og erhvervslivet, som vi garanterer, siger Anne Zachariassen og fortsætter:









- Et par af Europas største havne er ved at teste el-slæbebåde, som vi følger tæt. En mulighed er at nøjes med én el-slæbebåd og konvertere den anden til biobrændsel indtil, vi er sikre på, at el-bådene er driftssikre. Vi vil på sigt nok helst have to på el, men vi skal have truffet en beslutning inden 2026 uden at sætte forsyningssikkerheden over styr, siger Anne Zachariassen.









Havnen står i følge Anne Zachariassen i samme dilemma med entreprenørmaskinerne. Hun peger på, at en udskiftning nu vil være en risikabel investering, fordi udviklingen stadig er på et tidligt stadie.









Sammen om den grønne omstilling

Når Aarhus Havn i 2030 er CO2-neutral, er Aarhus Havns såkaldte Scope 3 ikke en del af CO2-regnskabet i målet om CO2-neutralitet, selvom havnen rapporterer på Scope 3.









Den største kilde til CO2-udledning i denne kategori er anlægsarbejde. Her arbejdes der tæt sammen med leverandørerne om klimaaftrykket, ligesom de såkaldte skyggepriser anvendes i havnens udbud, så anlægstilbuddene med lave udledninger også bliver økonomisk attraktive.









Derudover forsøger Aarhus Havn at bidrage til den grønne omstilling hos de øvrige aktører på havnen for at sænke havneområdets samlede klimaaftryk. Eksempelvis med investeringerne i landstrøm til krydstogtskibe og snart også til containerskibe.









Der er omkring 200 virksomheder på havnen. De er selvstændige virksomheder med egne klimaambitioner.









- Det samme er rederierne, der anløber vores havn. Vi kan ikke styre, hvordan de driver forretning, og derfor har vi heller ikke kontrol over, hvordan de arbejder med at sænke deres CO2-udledninger. Derfor er vi også rigtig glade for at se, at de øvrige aktører har gang i rigtig mange gode ting for at mindske klimaaftrykket, siger Anne Zachariassen og fortsætter:









- For selvom vores CO2-neutralitet i egen drift er et rigtigt stort skridt, så er det jo ikke nok i det store billede. Vi arbejder derfor løbende med, at vores faciliteter og ydelser bidrager til, at virksomhederne på havneområdet og rederierne kan nå deres klimamål, så vi sammen gør en forskel for den grønne omstilling.









Aarhus Havn satte målet om CO2-neutralitet tilbage i 2020 ud fra en baseline i 2018, hvor Aarhus Havn i egen drift udledte 2.046 ton CO2. I 2024 var det reduceret med 559 tons, svarende til en samlet reduktion på 32 procent.





